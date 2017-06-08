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رقم الخبر: 195246 تاريخ النشر: حزيران 07, 2017 الوقت: 15:38 الاقسام: منوعات  
يقضي ليلة وحيداً في متحف أمستردام!

يقضي ليلة وحيداً في متحف أمستردام!

أمضى هولندي ليلته في حجرة تعرض فيها لوحة «جولة في الليل» الشهيرة للرسام الهولندي رامبرانت (1606-1609) في متحف أمستردام لنيله جائزة حصل عليها لكونه الزائر رقم عشرة ملايين للمتحف منذ افتتاحه في العام 2013.

وقال ستيفان كاسبر وهو أستاذ رسم وفنان «نمت في سرير وُضع على مسافة مترين من اللوحة.. إنه أمر مذهل» وذلك بعد ساعات على استيقاظه. وأكد مدير المتحف تاكو ديبيتس «لقد فاز هذا الزائر رقم عشرة ملايين بجائزة فريدة، وهي أن يكون أول شخص في التاريخ ينام الليل بين كنوز هولندا». وفاز كاسبر بهذه الجائزة حين كان مع عدد من طلابه في زيارة إلى المتحف.

وأعرب عن سعادته بهذه التجربة، وبأنه تُرك وحيداً في الغرفة مع هذا العمل الفني الذي لا يقدر بثمن قائلاً «لم يكن هناك حراس أو إنهم كانوا مختبئين بشكل جيد». ولم تغف عين هذا الشغوف بالفن بل أمضى الليل يتأمل اللوحة ويجول في حجرات المتحف ويلتقط الصور بعدما تناول عشاءً فاخراً أعده له طاه مرموق.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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