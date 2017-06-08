تدخل رضيعة روسية في نوبات نوم عميقة تستمر لعدة أيام متواصلة، الأمر الذي أثار حيرة الأطباء، الذي فشلوا في تشخيص حالتها.

ويكافح والدا الطفلة آنيا ميتولكينا (18 شهراً) من أجل إيقاظها أسوة ببقية الأطفال، لكن دون جدوى، وفق ما أوردت صحيفة (ميرور) البريطانية الاثنين.

وتقول الصحيفة إن الأمر بدأ عندما كان عمرها 6 أشهر، حين تم نقلها إلى المستشفى وظلت هناك نائمة لمدة أسبوع.

وقالت الأم إنها أعادت الطفلة في اليوم التالي إلى البيت بعد استيقاظها، إلا أنها غطت في نوم عميق مجددا.

ومنذ ذلك الوقت، تغط الطفلة في نوم عميق يمتد لعدة أيام، وبعض الأحيان لاتستيقظ سوى لساعات قليلة.

ويسعى الأطباء إلى تحديد الحالة الـي أصابت الرضيعة والوصول إلى علاج ، لكنهم يعترفون أنهم مذهولون رغم إجرائهم العديد من الاختبارات.

ويقول الأطباء إن هذه الحالة تصيب في المعدل واحدا من بين كل مليون شخص من البالغين، ويعد أمرا استثنائيا بين الرضع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرضيعة تشبه بطلة حكاية (Sleeping Beauty)، الشهيرة التي تغط في نوم عميق.