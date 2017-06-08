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رقم الخبر: 195244 تاريخ النشر: حزيران 07, 2017 الوقت: 15:34 الاقسام: منوعات  
أكبر سفينة ركاب سياحية

أكبر سفينة ركاب سياحية

أعلنت شركة (MSC Cruises) عن خططها لإطلاق سفينة سياحية عالمية جديدة، لنقل أكبر عدد من الركاب على الإطلاق.

وقامت الشركة بعرض السفينة القادرة على استيعاب 6850 راكبا في 2760 غرفة، خلال حفل أُقيم في سانت-نازير في فرنسا الأسبوع الماضي.

وعند إطلاق السفينة عام 2022، ستكون مزودة بغرف إضافية تستوعب 70 راكبا، لتتفوق على حاملة الرقم القياسي الحالي (Harmony of the Seas)، في رويال كاريبي، وطاقتها الاستيعابية 6780 راكبا.

وتتميز السفينة المستقبلية (وزنها 200 ألف طن)، بواجهة بانورامية على البحر، وفقا لمصنعيها، SFX France.

ووصفت شركة MSC، هذه السفينة بأنها ستكون من (السفن السياحية الأكثر حداثة، ومميزة بتقنيات متقدمة).

ووفقا للخطط، من المقرر تسليم 4 سفن بالحجم ذاته، بين عامي 2022 و2026.

وكشفت شركة MSC الأسبوع الماضي، عن (Meraviglia)، أكبر سفينة سياحية في أوروبا، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبلغت تكلفة بناء السفينة البالغ طولها 314 مترا، وارتفاعها 64 مترا، مليار دولار، وهي تتسع لنحو 5714 راكبا، كما تحوي 19 طابقا.

وستقوم السفينة بأول رحلة لها هذا الأسبوع، مرورا بـ: لشبونة وبرشلونة ومرسيليا وجنوة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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