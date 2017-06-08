ألقت السلطات الأسترالية القبض على راكب طائرة في رحلة محلية، بعد كتابته عبارة عن إخفائه قنبلة على متن الطائرة.

وقالت الشرطة ووسائل إعلام أسترالية إن ركاب الطائرة قفزوا منها بعد هبوطها في مطار في منطقة ريفية بأستراليا بعد العثور على الرسالة.

وتأتي هذه الواقعة بعد يوم على عملية حصار في ملبورن تعاملت معها الشرطة على أنها عملية إرهابية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لرويترز (لم يعثر على شيء. لم يكن هناك أي تهديد واقعي لأحد. إنها مجرد رسالة وبالتالي لم يكن هناك شيء).

وأشارت الشرطة إلى أنه تم إخلاء الطائرة التي كانت تقل 42 راكبا في رحلة داخلية في المطار في ألبوري في ولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية، وتم اعتقال رجل.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس الاسترالية عن أحد الركاب قوله إنه سمع شخصاً يصرخ: (اتركوا أمتعتكم واخرجوا واركضوا). وأشارت الوكالة إلى أن الركاب قفزوا إلى المدرج.

وقالت إميلي ووترز، المتحدثة باسم شرطة نيو ساوث ويلز، لرويترز إن (الشرطة وخدمات الطوارئ حضرا إلى مطار ألبوري بعد تلقيهما معلومات عن العثور على رسالة في منطقة دورات المياه).

وأضافت ووترز: (نزل جميع الركاب واعتقل شخص في غضون خمس دقائق) رافضة الكشف عن المزيد من المعلومات.