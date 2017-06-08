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رقم الخبر: 195241 تاريخ النشر: حزيران 07, 2017 الوقت: 15:29 الاقسام: منوعات  
ثمانيني يقدم امتحانات الثانوية العامة

ثمانيني يقدم امتحانات الثانوية العامة

بهمة شاب عشريني يواصل المسن الفلسطيني عبد القادر أبو عجمية تلقي الدروس واجتياز الاختبارات.

وأبدى أبو عجمية (81 عاماً) عزيمة لا تلين في اختبارات الثانوية العامة التي يتقدم إليها للمرة الثانية بعد إخفاقه فيها العام الماضي.

وتقدم أبو عجمية الاثنين إلى امتحان اللغة العربية وبدت معنوياته عالية وعلت الابتسامة وجهه، وقدم اختباره في مدرسة (الحسين) بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ونقلت وسائل إعلامية محلية عن المسن الفلسطيني قوله قبيل الامتحان (الأحد) استغرقتني الدراسة ساعات طويلة وتعبت كثيراً، والحمد لله أنا جاهز لتقديم الامتحانات).

ولا يزال أمامه امتحانات كثيرة تشمل مواد اللغة الإنجليزية والتاريخ والتربية الإسلامية والجغرافيا والثقافة العلمية وتكنولوجيا المعلومات وتنتهي هذه الاختبارات في 22 يونيو الجاري.

وانقطع أبو عجمية عن التعليم مدة تزيد على 6 عقود بعدما ترك مقاعد الدراسة لكسب الرزق.

ويؤكد أبو عجمية رغبته في الالتحاق بالتعليم الجامعي لنيل شهادة في العلوم السياسية والاقتصاد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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