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رقم الخبر: 195239 تاريخ النشر: حزيران 07, 2017 الوقت: 15:25 الاقسام: منوعات  
الكشف عن أول قطار بلا سكة حديد

الكشف عن أول قطار بلا سكة حديد

كشفت الصين النقاب عن قطار جديد لا يحتاج إلى سكة حديد، في محاولة لتسريع النقل العام في المدن الكبرى.

وتم الإعلان عن القطارات الجديدة، الجمعة 2 يونيو الجاري، في تشوتشو، بمقاطعة هونان الصينية، وفقا لما ذكرته صحيفة People's Daily Online.

وبدأت شركة السكك الحديدية الصينية بتصميم النظام الجديد، العام 2013، ومن المقرر أن يبدأ العمل به العام القادم.

ويستخدم النظام الحديث العجلات المطاطية، كما زُود بأجهزة استشعار يمكنها تحديد المسارات على الطريق، ما يتيح للقطارات إمكانية التحرك تلقائيا، دون قضبان.

ومن المقرر أن يكلف القطار الجديد حوالي خمس تكلفة نظام مترو الأنفاق، الذي يكلف عادة نحو 79 مليون جنيه إسترليني، وفقا للتقارير.

ويُقال إن القطار الذي يتميز بعد حاجته إلى وجود قضبان حديدية يسير عليها، يمكن أن يستمر بالعمل مدة 25 عاماً تقريباً.

ويُظهر شريط الفيديو أول اختبار للقطار الجديد، الذي يبلغ طوله حوالي 30 مترا، هذا ويمكنه استيعاب نحو 307 ركاب. وتصل سرعة القطار إلى 70 كلم/ الساعة، وبعد 10 دقائق من الشحن، يمكنه التنقل مسافة 25 كلم.

وأوضحت شركة السكك الحديدية أن النظام الجديد، سيدخل حيز التنفيذ عام 2018.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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