بالأمس حكينا عن الجرائم الإرهابية التي ضربت العاصمة البريطانية مطلع الأسبوع وكيف كانت تصريحات القادة البريطانيين الأشاوس.. بالمناسبة القواد الأشاوس بتاعتهم نسوان.. مالك امان يا زمان.. من رئيسة الحكومة ماي الى وزيرة الداخلية امبر بل وحتى قائدة الشرطة في المنطقة التي وقع فيها الحادث الإرهابي الأخير.

الخلاصة يا أحبتي ان قواد بريطانيا خلصوا الى نتيجة وهي ان اعتقال خلية أو مجموعة ارهابية وغير ذلك أمر لا يجدي نفعاً.. بل علينا محاربة الفكر الذي يحوّل هؤلاء الشباب الى وحوش بشرية وقنابل مفخخة.. كلام حلو.. ولكن عندما يصلون الى الخطوة الثانية وهي الإعلام عن مصدر هذا الفكر ومنبعه تصطدم مصالحهم ومنافع شركات الأسلحة عندهم بالحقيقة المطلوب اعلانها!! وهذا حصل ويحصل ليس مع قواد بريطانيا فحسب بل مع كل الدول الغربية..

اليوم سأضرب لحضراتكم مثالاً أكثر وضوحاً.. وأكثر دلالة مما سبق.. بالأمس كنّا نحكي عن تيريزا وامبير واليوم سنحكي عن ستيوارت جونز.. هذا يكون مساعد وزير الخارجية الأمريكي.. الزلمه عقد قبل أيام مؤتمراً صحفياً في واشنطن وراح يتحدث عن زيارة الرئيس ترامب للسعودية وكأنها فتح الفتوح.. أم المكاسب خالة الإنتصارات.. وعمة الأمجاد.. والخ الخ.. وبعد أن خلص من هذه العبارات الرنّانة والأوصاف الطنّانة.. فسح المجال للأسئلة فقام له مراسل وكالة الأنباء الفرنسية وقال: كيف تصف التزام السعودية بالديمقراطية؟! وهل تعتبر الديمقراطية حاجزاً بوجه التطرف؟!..

سؤال وجيه وحلو ومعقول.. جاوب يا أبو العريف يا ستيوارت.. ربما لا تصدقون أحبتي ما حصل ولهذا قبل أن أكمل القصة أدعوكم لمراجعة الفيديو المشهور والمنشور على مواقع التواصل.. فقط اكتبوا لهم ستيوارت جونز وسيأتيكم على الفور ذلك أن الزلمه حطّم رقماً قياسياً في هذه الحادثة.. حيث صمت لمدة (20) ثانية!! بالتمام والكمال.. وبعد هذا الصمت المضحك.. بدأ بالجواب.. شو قال؟!..

ربما يصدمكم الجواب أحبائي أكثر مما صدمكم صمت هذا «المسعول» الأمريكي حيث أعاد ما كان يقوله قبل السؤال أن معالي وزير الخارجية تيلرسون انتقد سلوك ايران فيما يتعلق بالإنتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي!!..

هل تتصورون أيها الأحبة أن مسؤولاً أو حتى صحفياً بل وعامة الناس الذين لديهم معرفة ووعي في كل البلدان الغربية يجهلون شو هو أصل المشكلة سواء عندهم أو في الشرق الأوسط وما يعاني من قتل وخراب ودمار ودماء وفقر وأمراض على يد الإرهاب.. والله يا جماعة يعرفون شو هي المشكلة ومكانها ولكن المصالح عندهم فوق كل اعتبار!..