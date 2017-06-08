كان هناك شاب يدعى أنور ، كان كل ما يتمناه منذ صباه هو أن يصبح ثرياً ويمتلك الكثير من الاموال والمشروعات، لم يتمكن أنور من إكمال دراسته بل ترك المدرسة مبكراً حتى يستطيع أن يعمل بالتجارة وتبدأ حياته العملية مبكراً ليتمكن من جمع المال،

كان في تسابق مع الزمن لجمع أكبر قدر من الأموال، فكان يعمل ليل نهار، حتى أنه كان ينسى نفسه ويخلص لعمله، كان يمر من أمام افخم واجمل المطاعم وتعبق رائحة المشاوي اللذيذة أنفه وتثير شهيته ولكنه كان يسيطر عليها ويمتنع عن شراء الطعام حتى يجمع الأموال ويحافظ عليها ولا يصرفها مقابل لذة زائلة.

هكذا كان أنور يفكر دائماً حتى أنه كان يحرم نفسه من الملبس والمسكن وركوب السيارات الفاخرة والطعام والزواج وغيرها من الاشياء الكثيرة التي كان يتمناها ولكنه حرم نفسه منها حرصاً على الاموال، وفي النهاية تمكن أنور من تحقيق حلمه وجمع ثروته المنشودة التي كان يحلم بها منذ صباه، وأصبح من أغنى أغنياء بلدته.

وعندها أراد أنور أن يبدأ بالاستمتاع بحياته الحقيقية ويعيشها ويمرح بالملذات التي حرم نفسه منها كثيراً، وقرر ان يتزوج وينجب أطفالاً، ولكنه حاول أن يتصرف كالأغنياء، فذهب إلى الطبيب حتى يجري فحصاً شاملاً على نفسه قبل الزواج .. ويالهول الصدمة، فقد اخبره الطبيب أنه مصاب بعدد من الامراض الخطيرة التي تمنعه من تناول الحلويات واللحومات وأي اكلات دسمة، كما تبين ان لدية امراضاً في قلبه تمنعه من الزواج وكذلك ضعف في بصره يمنعه من قيادة السيارات وغيرها الكثير والكثير .. عاد أنور إلى بيته حزيناً نظر إلى خزنته المليئة برزم الاموال، فندب حظة وهو يضيف إليها رزمة جديدة تحتوي على وصفات الطبيب التي ربما لن تنتهي أبدا.. وهكذا فوت أنور قطار حياته ولم يتمكن من عيشها على الرغم من أنه جمع كل الاموال التي يتمناها ظناً منه أنها سوف تجعله يعيش الحياة التي يتمناها ولكن هيهات .