تم تكريم الانيماتور الايراني المخضرم «نورالدين زرين كلك» المعروف بأب الانيميشن الايراني، على مجمل مسيرته الفنية بأمريكا مؤخرا.

وتم تكريم هذا الانيماتور في برنامج خاص بعرض افلام الانيمييشن تحت عنوان «سينما بلا حدود» الذي اقيم في لوس انجلوس.

وتم عرض أفلام زرين كلك في هذا الحدث الفني الى جانب 13 فيلم انيميشن من مختلف انحاء العالم وقام زرين كلك بنقدها.

يذكر ان نورالدين زرين كلك من مواليد عام 1937 في مشهد المقدسة وحاصل على شهادة في الانيميشن من بلجيكا وفائز بالكثير من الجوائز من مهرجانات دولية مختلفة.