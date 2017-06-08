  • الخميس ١٣ رمضان ١٤٣٨
  • الخميس , يونيو 08, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 195234 تاريخ النشر: حزيران 07, 2017 الوقت: 15:15 الاقسام: ثقافة وفن  
تكريم الانيماتور الايراني زرين كلك في لوس انجلوس

تكريم الانيماتور الايراني زرين كلك في لوس انجلوس

تم تكريم الانيماتور الايراني المخضرم «نورالدين زرين كلك» المعروف بأب الانيميشن الايراني، على مجمل مسيرته الفنية بأمريكا مؤخرا.

وتم تكريم هذا الانيماتور في برنامج خاص بعرض افلام الانيمييشن تحت عنوان «سينما بلا حدود» الذي اقيم في لوس انجلوس.

وتم عرض أفلام زرين كلك في هذا الحدث الفني الى جانب 13 فيلم انيميشن من مختلف انحاء العالم وقام زرين كلك بنقدها.

يذكر ان نورالدين زرين كلك من مواليد عام 1937 في مشهد المقدسة وحاصل على شهادة في الانيميشن من بلجيكا وفائز بالكثير من الجوائز من مهرجانات دولية مختلفة.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0590 sec