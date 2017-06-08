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رقم الخبر: 195232 تاريخ النشر: حزيران 07, 2017 الوقت: 15:17 الاقسام: ثقافة وفن  
أسبوع لأفلام المخرجات الايرانيات في برلين

أسبوع لأفلام المخرجات الايرانيات في برلين

اقيم اسبوع فيلم المخرجات الايرانيات في الفترة بين الاول وحتى الخامس من يونيو/حزيران في العاصمة الالمانية برلين.

وتم خلال الاسبوع الفني أفلام «امرأتان» و«النصف الخفي» و«الرد الخامس» للمخرجة تهمينة ميلاني، وفيلم «ايام قادمة» للمخرجة نيكي كريمي و«عصر الجمعة» للمخرجة منا زندي حقيقي و«توقيت اخر» للمخرجة  ناهيد حسن زادة و«يوم الحاجة» للمخرجة فائزة عزيزخاني و«ناهيد» للمخرجة آيدا بناهندة و«آبجي» للمخرجة مرجان اشرفي زادة و«المرايا المتقابلة» للمخرجة نغار آذربايجاني و«لا خبر وراء  الباب» للمخرجة شبنم عرفي نجاد و3 أفلام وثائقية للمخرجات شيرين برق نورد وفيروزة خسرواني وفرحناز شريفي.

وكانت مستديرة «النساء والسينما قبل الثورة الاسلامية» قد اقيمت بحضور عدد من المخرجات الايرانيات بمن فيهن نكي كريمي وتهمينة ميلاني و...

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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