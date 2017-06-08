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|رقم الخبر: 195231
|تاريخ النشر: حزيران 07, 2017
|الوقت: 15:16
|الاقسام: ثقافة وفن
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اختيار 8 انيميشنات للمنافسة في مهرجان اصفهان
اعلنت الامانة العامة لمهرجان افلام الاطفال والناشئة الدولي الـ30، عن قائمة الافلام الكرتونية الطويلة المؤهلة الى قسم المسابقات.
وتضم القائمة 8 افلام كرتونية طويلة تم اختيارها من قبل لجنة تحكيم هذا القسم وهي:
«امین واكوان» للمخرجة: زحل رضوي، «عالم الحقائب» للمخرج: حمید نخعي، «سرّ الفراشات» للمخرج: علي تنهایي، «الخلاص من الجنّة» للمخرج: علي نوري اسكویي، «الفهرس المقدس» للمخرج: محمد امین همداني، «كلیلة ودمنة» للمخرج: علي رضا توكلي بینا، «ذو الراس الحديدي» للمخرج: غلام رضا ملا احمدي، «مغامرات ملانصرالدین» (خارج المسابقه) للمخرج: جمال رحمتي.
يشار الى ان لجنة تحكيم قسم الافلام الكرتونية تتألف من محمدعلي صفورا، وامیرمسعود علمداري وسعیدة ذاكري، وسیدعلي مُفضّلي ووحید نصیریان .
الدورة الـ30 لمهرجان افلام الاطفال والناشئة ستنطلق في الـ30 من حزيران الجاري وستنتهي في السادس من تموز المقبل في مدينة اصفهان.
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