  • الخميس ١٣ رمضان ١٤٣٨
  • الخميس , يونيو 08, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 195231 تاريخ النشر: حزيران 07, 2017 الوقت: 15:16 الاقسام: ثقافة وفن  
اختيار 8 انيميشنات للمنافسة في مهرجان اصفهان

اختيار 8 انيميشنات للمنافسة في مهرجان اصفهان

اعلنت الامانة العامة لمهرجان افلام الاطفال والناشئة الدولي الـ30، عن قائمة الافلام الكرتونية الطويلة المؤهلة الى قسم المسابقات.

وتضم القائمة 8 افلام كرتونية طويلة تم اختيارها من قبل لجنة تحكيم هذا القسم وهي:

«امین واكوان» للمخرجة: زحل رضوي، «عالم الحقائب» للمخرج: حمید نخعي، «سرّ الفراشات» للمخرج: علي تنهایي، «الخلاص من الجنّة» للمخرج: علي نوري اسكویي، «الفهرس المقدس» للمخرج: محمد امین همداني، «كلیلة ودمنة» للمخرج: علي رضا توكلي بینا، «ذو الراس الحديدي» للمخرج: غلام رضا ملا احمدي، «مغامرات ملانصرالدین» (خارج المسابقه)  للمخرج: جمال رحمتي.

يشار الى ان لجنة تحكيم قسم الافلام الكرتونية تتألف من محمدعلي صفورا، وامیرمسعود علمداري وسعیدة ذاكري، وسیدعلي مُفضّلي ووحید نصیریان .

الدورة الـ30 لمهرجان افلام الاطفال والناشئة ستنطلق في الـ30 من حزيران الجاري وستنتهي في السادس من تموز المقبل في مدينة اصفهان.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق|/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0896 sec