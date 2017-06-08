صدرت دعوة للمشاركة في المهرجان العاشر لكتاب العام الرضوي في المستشاریات الثقافیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة في 65 بلداً في العالم.

الامین التنفیذي للمهرجان الدولي العاشر لكتاب العام الرضوي عن صدور دعوة للمشاركة بهذا المهرجان وذلك باللغات الفارسیة والعربیة والانجلیزیة وعبر ممثلیات منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامیة بمحافظة خراسان الرضویة الی 80 مستشاریة ثقافیة ایرانیة في 65 بلداً في العالم.

وقد أعلن مهدي قیصري نیك بأن هذه الدعوة وجهت الی كافة المراكز العلمیة والبحثیة والجامعیة وكذلك للباحثین في مجال العلوم الاسلامیة في سائر بلدان العالم.

وذكر مهدي قیصري نیك بأن من أهداف هذه الدعوة هو ترويج وتعزیز الثقافة الرضویة المستنيرة وتطوير العلوم والبحوث المتعلقة بمختلف جوانب حياة وشخصية الإمام الرضا(ع) مع تكريم ودعم المبدعین والمنتجین للاعمال الثقافیة والفنیة الفاخرة في هذا المجال.

وأضاف بأن المهرجان الدولي العاشر للكتاب الرضوي سیقام حول مواضیع مثل الكتاب الافضل، الكتب الرقمية الابرز، الاطروحات الممیزة، الناشر الافضل وكذلك دعم الأعمال الصادرة حول موضوع الإمام الرضا(ع) وعترته مضیفاً بأن الكتاب والعاملين في حقل الثقافة الرضویة والناشرین بامكانهم ارسال أعمالهم الی الامانة العامة للمهرجان حتی العاشر من هذا الشهر فیما ستقام المراسم الختامیة للمهرجان تزامناً مع عشرة الكرامة.