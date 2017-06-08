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رقم الخبر: 195229 تاريخ النشر: حزيران 07, 2017 الوقت: 15:14 الاقسام: ثقافة وفن  
إیران تعرض أثراً قرآنياً نفیساً في أنقرة

إیران تعرض أثراً قرآنياً نفیساً في أنقرة

عرضت المستشاریة الثقافیة الإیرانیة لدی العاصمة التركیة أنقرة مصحفاً نفيساً أوراقه سجاد وذلك في المكتبة الوطنیة التركیة بأنقرة.

ان هذا الأثر القرآني القیم عرض خلال حفل حضره كل من المستشار الثقافي الإیراني لدى تركيا «حسن صفرخاني»، والأكادیمي الايراني الأخصائي في مجال السجاد «جواد بور نامي» بالإضافة الی حشد من الفنانین والمهتمین بهذا الشأن.

وتحدث خلال الحفل، المستشار الثقافي الإیراني لدى أنقرة «صفرخاني» قائلاً: ان لصناعة السجاد أهمیةً كبیرةً في إیران وانها من الفنون الجمیلة التي یمارسها الإیرانیون.

ثم تحدث الأكادیمي الايراني «جواد بورنامي» قائلاً: ان هذا المصحف الذي نستعرضه هنا هو عبارة عن كامل المصحف الشریف كتبت في 76 ورقة ذات وجهین و152 سجادة ذات وجهین تمت حیاكة الآیات علیها بحرفیة.

وأردف جواد بورنامي قائلاً: ان هذا المصحف النفيس الذي أوراقه سجاد عرضه 45 سم وطوله 70 سم ولا یتجاوز إرتفاعها الـ 36 سم.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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