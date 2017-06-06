ويتبادل المشاركون في الاجتماع، وجهات النظر حول برامجهم لتطوير المحطات الاذاعية والتلفزيونية وكذلك تبادل المعلومات حول القضايا المرتبطة بالاعلام.

عبدالعلي علي عسكري رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون يترأس الوفد الايراني في الاجتماع الذي يعقد برعاية دائرة الفيلم والاذاعة والتلفزوين الصيني .

بكين استضافت هذا الاجتماع سابقا في شهر ايار/ مايو 2010 و حضره أكثر من 600 مندوب من وسائل الاعلام والاذاعات والتلفزيونات الاسيوية.

الاجتماع الرابع عشر لاذاعات وتلفزيونات الدول الاسيوية يعقد تحت عنوان وسائل الاعلام الرائدة في تنمية العالم ومن المقرر مناقشة العديد من القضايا والتحديات الدولية بمافيها البيئة والتطورات الاقليمية والموارد الطبيعية والمواضيع الاقتصادية والتحديات الدولية والاقليمية للدول ودور وسائل الاعلام لمعالجة هذه القضايا.

في كلمة القاها بالاجتماع اشار رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايراني، الى تفشي ظاهرة الارهاب المقيتة في عالم اليوم واصفا دور وسائل الاعلام بالمهم في توعية المجتمع الانساني من هذه الظاهرة.

وصرح علي عسكري، ان نشر السلام والصداقة والاخلاق ومكافحة التخويف من الدين من الواجبات الثقيلة التي تقع على عاتق وسائل الاعلام لتمهد للتعايش السلمي والمودة بين ابناء المجتمع الانساني بعيدا عن اللون والنزعات الطائفية.