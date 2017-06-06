استشهد شاب فلسطيني في بلدة كفر قاسم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 في مواجهات بين شبان فلسطينيين وشرطة الاحتلال الاسرائيلي.

وجرى خلال تلك المواجهات أضرام النار بسيارة تابعة لشرطة الاحتلال، ما أسفر عن اشتعالها بشكل كامل، في حين تحدثت تقارير أخرى عن إحراق 3 مركبات.

كما شنت قوات الاحتلال الصهيوني، ليلة الاثنين وفجر الثلاثاء، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة، فيما زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر غزة.

وأفادت وكالة "فلسطين الآن"، أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة شبان فلسطينيين من مدن القدس وبيت لحم وسلفيت.

فمن مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

ومن مدينة بيت لحم المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابين، إضافة لاعتقالها شابا من كفر الديك، بسلفيت.

وفي سياق منفصل أطلقت بحرية الاحتلال الصهيوني، صباح الثلاثاء، نيرانها صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل شمال غرب قطاع غزة.

وأوردت مصادر محلية بأن الزوارق الحربية استهدفت برشاشاتها الثقيلة مراكب الصيادين قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال غرب قطاع غزة.

وأشارت المصادر أن الزوارق لاحقت الصيادين داخل مسافة أقل من المسموح لهم بالصيد فيها، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، صباح الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، فيما اقتحم العشرات منهم بلدة عورتا بنابلس لأداء طقوس تلمودية.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" قال المنسق الإعلامي في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فراس الدبس: إن 98 متطرفًا و50 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته بحماية شرطية مشددة، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم ومعالمه.

وأغلقت شرطة الاحتلال عند الساعة الحادية عشر صباحًا باب المغاربة، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمتطرفين.

وفي سياق متصل اقتحم عشرات المستوطنين فجر الثلاثاء، بلدة عورتا جنوب شرق مدينة نابلس، بدعوى أداء طقوسهم الدينية في مقامات تاريخية بالبلدة بحجة أنها يهودية.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا البلدة تحت حراسة مشددة من دوريات الاحتلال، وتوجهوا صوب منطقة المقامات، لأداء طقوس دينية.

وأوضحت المصادر أن المستوطنين غادروا المنطقة بعد حوالي ساعة من الاقتحام، باتجاه مدخل البلدة القريب من الطريق المؤدي إلى مستوطنة "ايتمار".