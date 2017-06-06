أعلنت السلطات الأمنية اللبنانية، الثلاثاء، توقيف خلية "إرهابية" شمال البلاد واعتقال "إرهابي" كان يعد لتنفيذ عملية انتحارية، حسبما ذكرت وكالة كونا الكويتية.

وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان أنها اعتقلت شخصين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي أحدهما لبناني والآخر سوري كانا يعملان في شبكة لتنسيق انتقال المقاتلين من لبنان إلى سوريا للالتحاق بصفوف التنظيم في منطقة (وادي خالد) كما كانا ينسقان مع كوادره في محافظة (الرقة) السورية.

وأشار البيان إلى اعتراف الموقوفين بأن تمويل عمليات الانتقال كانت تتم من قبل شخص يوجد في إحدى الدول الأوروبية.

على صعيد متصل أكدت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنها اعتقلت شخصا يحمل الجنسية اللبنانية لانتمائه إلى تنظيم "إرهابي" وخضوعه لدورة عسكرية تحت إشراف "الإرهابي اللبناني أسامة منصور" الذي قتل العام الماضي في اشتباكات مع قوات الامن بمدينة (طرابلس) شمال البلاد.

وأشارت إلى اعتراف المعتقل بتواصله مع مواطن لبناني آخر تابع لتنظيم (داعش) في العراق حيث أرسل له طريقة صنع المتفجرات ووضعها في حزام ناسف.

هذا وأحبطت الأجهزة الأمنية اللبنانية عملية انتحارية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأوقفت ثلاثة إرهابيين من تنظيم "داعش".

وذكرت مصادر لبنانية أن الأمن العام بالتعاون مع فرع المعلومات فكك الخلية الإرهابية، التي كانت تخطط لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف مطعما في وقت الإفطار، مشيرة إلى أن أفراد الخلية الثلاثة من جنسيات عربية ويخضعون للاستجواب لدى فرع التحقيق في المديرية العامة للأمن العام بإشراف القضاء العسكري.

وأوضحت المصادر أن أحد المشتبه بهم أوقف في منطقة الطريق الجديدة ببيروت، الخميس الماضي، فيما أوقف المشتبه الثاني في صيدا في اليوم نفسه وضبط حزاما ناسفا، كان ينوي الانتحاري استخدامه لتفجير نفسه في مطعم في الضاحية الجنوبية، فيما جرى استدراج الموقوف الأخير بعد عملية التوقيف الأولى.

ولفتت المصادر إلى أن أفراد الخلية كانوا يتلقون أوامرهم من أحد متزعمي تنظيم "داعش" في الرقة عبر وسيط في مخيم عين الحلوة.

وأضافت إن إفادات الموقوفين تظهر أن أحدهم كان مقررا أن يكون الانتحاري الذي سيدخل المطعم أثناء الإفطار، فيما اقتصر دور الموقوفين الآخرين على التخطيط للعملية.

وكان الجيش اللبناني أوقف، السبت الماضي، لبنانيا في جنوب لبنان لارتباطه بجماعات إرهابية، فيما أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية قبلها بيوم إرهابيا ينتمي إلى تنظيم "داعش" في مدينة النبطية، في جنوب لبنان.