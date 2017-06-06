* إحراق آلية تابعة لعناصر العدوان في مأرب.. وإطلاق صلية صواريخ عليهم في لحج

القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع وتجمعات الجيش السعودي في عسير وجيزان

لقي 12 من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم في مواجهات مع الجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة تعز، في وقت لقي طاقم آلية عسكرية تابعة للعدوان مصارعهم إثر تدميرها في محافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن 12 من مرتزقة العدوان لاقوا مصارعهم في مواجهات متفرقة مع وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية جوار التشريفات والبنك المركزي بمدينة تعز جنوب غرب البلاد.

وأضاف المصدر أن وحدات الهندسة لدى الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تدمير آلية تابعة للعدوان تقل مرتزقة بعبوة ناسفة، مؤكدا مصرع طاقمها في منطقة صبرين بمحافظة الجوف.

وكانت وحدات الجيش واللجان الشعبية شنت عملية مباغته على مواقع المرتزقة في نوبة صابر بمديرية الغيل، كما تم استهداف تجمع لمرتزقة العدوان في مديرية الحزم بصواريخ الكاتيوشا في الجوف.

هذا وواصلت القوة الصاروخية والمدفعية لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية، الثلاثاء، قصف مواقع وتجمعات القوات السعودية في عسير وجيزان.

وأفاد مصدر عسكري بأن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات جنود سعوديين غربي مدينة الربوعة في عسير محققة إصابات مباشرة.

وأضاف المصدر أن صاروخية الجيش واللجان إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على مركز الصيابة العسكري السعودي في جيزان.

وكانت وحدات القناصة لدى الجيش واللجان الشعبية تمكنت، الاثنين، من قنص جنديين سعوديين في موقع الكرس العسكري، وتم تدمير معدل50 تابع للجيش السعودي ومصرع طاقمه في قصف مدفعي استهدف منطقة الغاوية، كما قصفت المدفعية مواقع الكرس وقائم زبيد والقرن العسكرية السعودية بجيزان.

وأعطب الجيش واللجان الشعبية ليل الأحد الاثنين آلية عسكرية سعودية في منفذ علب فيما حققت المدفعية إصابات مباشرة باستهدافها تجمعات للجيش السعودي وآلياته في عدد من المواقع بجبهتي جيزان وعسير الحدوديتين.

من جانب آخر أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية الإثنين صلية صواريخ على تجمعات المرتزقة في لحج، كما نفذ الجيش واللجان عملية مباغته على مواقعهم في الغيل بالجوف.

وأكد مصدر عسكري أن الجيش واللجان أطلقوا صواريخ كاتيوشا على تجمعات المرتزقة في مديرية كرش ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأضاف المصدر أنه تم مشاهدة سيارات الإسعاف تهرع للمكان إثر العملية.

وفي ذات السياق، شن الجيش واللجان عملية مباغته على مواقع المرتزقة في نوبة صابر بمديرية الغيل بمحافظة الجوف.

وفي الجوف أيضا تم استهداف تجمع لمرتزقة العدوان في مديرية الحزم بصواريخ الكاتيوشا، واكد المصدر العسكري تحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم.

وفي غضون ذلك أحرق الجيش واللجان الشعبية مساء الاثنين آلية تابعة لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة مأرب.

وصرح مصدر عسكري لــ "المسيرة نت" أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من إحراق آلية تابعة لمنافقي ومرتزقة العدوان في وادي ربيعة بمديرية صرواح.

وكان اثنان من مرتزقة العدوان قد لقيا مصرعهما في 29 مايو الشهر الماضي بنيران الجيش واللجان الشعبية في أطراف مديرية صرواح، كما دكت المدفعية تجمعًا لآليات مرتزقة العدوان في معسكر كوفل وآلية في جبل هيلان.