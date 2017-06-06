أعلن مصدر عسكري السيطرة على جميع التلال الحاكمة شمال شرق تدمر وسط حالة من الانهيار والتخبط في صفوف تنظيم “داعش” واندحار إرهابييه وفرارهم باتجاه عمق البادية السورية.

وقال المصدر في تصريح لـ سانا: إن وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الحليفة “واصلت تقدمها في مطاردة فلول إرهابيي تنظيم داعش وأحكمت سيطرتها على التلال الحاكمة شمال شرق تدمر بعد عملية عسكرية سقط خلالها أعداد كبيرة من القتلى بين صفوف إرهابيي داعش”.

ولفت المصدر إلى “تدمير العديد من العربات المدرعة والآليات المختلفة للتنظيم الإرهابي” الذي فر العشرات من إرهابييه تاركين عتادهم باتجاه عمق البادية.

وتضاف السيطرة على التلال الحاكمة شمال شرق تدمر إلى سلسلة انتصارات الجيش وحلفائه لتكون منطلقا جديدا لتوسيع العمليات العسكرية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي واجتثاثه بشكل كامل من ريف تدمر.

إلى ذلك أحبطت وحدات من الجيش السوري هجوم إرهابيين من تنظيم “داعش” على عدد من مواقعها في منطقة الطفحة بريف حمص الشرقي واستولت على كميات كبيرة من أسلحتهم وذخيرتهم حيث ذكر مصدر عسكري أن وحدات الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” هاجمت فجر اليوم نقاطا عسكرية في تلال الطفحة شرق مدينة حمص بنحو 70 كم.

ولفت المصدر إلى أن “اشتباكات الثلاثاء انتهت بإحباط الهجوم بشكل كامل وتدمير عربتين مركب عليهما رشاشات وسقوط العديد من الإرهابيين المهاجمين بين قتيل ومصاب بينما فر الباقون تاركين أسلحتهم وذخيرتهم”.

وأفاد المصدر بأن وحدات الجيش قامت بتمشيط محور الهجوم بحثا عن مفخخات وألغام و”استولت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة تركها الإرهابيون قبل فرارهم”.

إلى ذلك أفاد المصدر العسكري بأن سلاح الجو في الجيش السوري “دمر بضربات مكثفة عربات بعضها مزود برشاشات وتحصينات ومستودعات أسلحة وذخيرة لتنظيم /داعش/ وقضى على العديد من إرهابييه في قريتي الفاسدة والهبا وجبل يتيمة وقرب المحطة الثالثة للنفط”.

وفي الريف الشرقي لمدينة سلمية سقط عشرات القتلى والمصابين بين صفوف إرهابيي “داعش” خلال العملية العسكرية المتواصلة التي بدأها الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة نهاية الأسبوع الماضي لاجتثاث الإرهاب التكفيري.

وذكر المصدر أن الطيران الحربي السوري والقوات البرية المشاركة في العملية العسكرية “وجهت ضربات مكثفة على مقرات وتحركات تنظيم “داعش” الإرهابي في قرى ومزارع جنى العلباوي ومكسر الشمالي ومكسر الجنوبي وتبارة الديبة وأبو العز وأبو حبيلات وقليب الثور وأبو حنايا والتناهج والبرغوثية ومحيط تل حوير بريف سلمية الشرقي”.

ولفت المصدر إلى أن الضربات أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين وتدمير العديد من الدبابات والعربات المدرعة.

وسيطرت وحدات الجيش الاثنين على 6 نقاط استراتيجية على خط البترول في رسم التيمه بريف سليمة الشرقي بعد أن أوقعت أكثر من 60 قتيلا بين صفوف تنظيم “داعش”.

إلى ذلك سقط أكثر من 50 قتيلا بين إرهابيي تنظيم “داعش” بنيران وحدات الجيش السوري العاملة في دير الزور.

وذكر المصدر العسكري أن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” هاجمت نقاطا عسكرية باتجاه قطاع الاتصالات والبانوراما وتلة الصنوف وتل بروك مبينا أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم والقضاء على أكثر من 50 إرهابيا وإصابة 8 آخرين.

وأوضح المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن تدمير دبابتين و 6 عربات مزودة برشاشات ثقيلة ومدفع هاون ومربضي هاون للتنظيم التكفيري.

وذكر مراسل سانا في دير الزور صباح الثلاثاء أن الطيران الحربي السوري شارك بفعالية عالية في صد الهجمات الإرهابية على المحور الجنوبي للمدينة عبر تنفيذه عشرات الغارات الجوية على محاور تحرك وخطوط إمداد التنظيم التكفيري في محيط اللواء 137 ومفرق التيم وكوع الميادين ومحيط تلة الصنوف.

ولفت المراسل إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من إرهابيي “داعش” وتدمير آلياتهم ومنعهم من تحقيق أي تقدم على الأرض وإجبارهم على الانكفاء إلى المناطق التي شنوا هجومهم منها.

وتتعرض الأحياء السكنية والنقاط العسكرية في مدينة دير الزور منذ أكثر من أسبوع لهجمات إرهابية عنيفة من تنظيم “داعش” تكبد خلالها خسائر فادحة بالأفراد والعتاد وفشل في تحقيق أي تقدم بفضل بسالة وحدات الجيش السوري العاملة في المدينة.

وذكر المراسل أن وحدة من الجيش دمرت آلية مصفحة لتنظيم “داعش” كانت تحاول سحب جثث قتلى الإرهابيين في محيط الفوج 137 وأوقعت بينهم المزيد من القتلى والمصابين.

ودمرت وحدات الجيش خلال عملياتها الاثنين طائرة مسيرة للتنظيم التكفيري في منطقة البانوراما وقضت على العديد من إرهابييه من بينهم الكويتيان “أبو القاسم المطيري وأبو محمد الأحمدي والإرهابي السعودي أبو خديجة الجزراوي والمغربي أبو عثمان”.

هذا وضاق سكان القرى والمدن السورية ذرعًا بممارسات المجموعات المسلحة فيها، واستحكامهم بالعباد، فقد أعطت عشائر الموالي المتواجدة في ريفي إدلب وحماه مسلحي "هيئة تحرير الشام" مدة 48 ساعة لإطلاق أبنائهم المعتقلين لديها، وحذرت من أن أيّ مسلح من "الهيئة" هو هدف لجميع عشائر الموالي. وكان مسلحو "هيئة تحرير الشام" قد داهموا قرية الشطيب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي بحجة إلقاء القبض على تجار السلاح في القرية، وقتلوا مدنيًا، واعتقلوا آخرين.

وفيما يتعلق بالانشقاقات داخل صفوف مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، أعدمت المجموعات المرتبطة به في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي عددًا من مسؤوليها السابقين، إلى جانب مسلحين عملوا في صفوفها، بتهمة "العمالة"، وقتلِ مسؤولها السابق المدعو "أبو هاشم الإدلبي" واغتيال قيادات في صفوفها. ومن بين المسؤولين الذين تم إعدامهم "أبو عبيدة قحطان، نادر القسيم "أبو حسن النواوي"، خالد جمال البريدي وأبو تحرير الفلسطيني". وكان مسؤول المجموعات المرتبطة بتنظيم داعش "أبو هاشم الإدلبي" قتل في تشرين الأول 2016، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته على طريق عابدين - جملة، في منطقة حوض اليرموك.

أما في ريف إدلب، فقد أحالت "هيئة تحرير الشام" القيادي في صفوفها المدعو "حسام الأطرش" إلى القضاء الداخلي، على خلفية التغريدة الأخيرة التي نشرها مؤخراً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان حسام الأطرش "الشرعي" في "حركة نور الدين زنكي" دعا في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إلى ضرورة تسليم المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة، وخاصة إدلب، إلى "الحكومة المؤقتة" لتجنيبها ويلات الحرب والدمار.

كذلك شن مسلحو "هيئة تحرير الشام" هجوماً على "لواء أسود الاسلام" التابع لـ "حركة أحرار الشام" في قرية "تل الطوقان" في ريف إدلب الشرقي، وقتلوا أحد مسلحي "لواء أسود الإسلام"، فيما قام مسلحو "اللواء" باحتجاز سيارات ومسلحين من "هيئة تحرير الشام"، وسط حالة من التوتر تسود القرية.

وفي حمص، أعلنت "قوات أحمد العبدو" و"جيش أسود الشرقية" في بيان مشترك استئناف معركة "الأرض لنا"، ضد مواقع الجيش السوري وحلفائه في البادية السورية.

من جانب آخر قال المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية" المدعو "طلال سلو" لـ"رويترز" إن هجوم "القوات" المدعومة من الولايات المتحدة من أجل استعادة مدينة الرقة السورية من تنظيم داعش بدأ الاثنين.

وأضاف في مقابلة عبر الهاتف من سوريا "الحملة بدأت الاثنين.. لتحرير مدينة الرقة".

كما أشار إلى أن "الحملة بدأت من الجهات الثلاثة" شمال وشرق وغرب المدينة.

وكانت من المتوقع أن تعقد "قوات سوريا الديمقراطية" مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق أمس الثلاثاء.

هذا ويشهد محيط الفرقة 17 في ريف الرقة الشمالي اشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" ومسلحي داعش.

وفي غضون ذلك واصل الجيش السوري وحلفاؤه تقدمهم في ريف حمص حيث سيطروا على التلال الحاكمة شمال شرق تدمر بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين وتدمير عدد من العربات المدرعة والآليات المختلفة.

كما أحبطت وحدات من الجيش السوري محاولة اعتداء مجموعات إرهابية من تنظيم داعش على عدد من النقاط العسكرية في تلول طفحة بريف حمص الشرقي ودمرت عربتين مركب عليهما رشاشات بمن فيهما واستولت على كمية من الأسلحة والذخيرة.

وفي ريف حماة الشرقي استهدف الجيش السوري مقرات وتحركات تنظيم داعش بضربات ورمايات المدفعية ونيران الرشاشات في كل من "جنى العلباوي، مكسر الشمالي، مكسر الجنوبي، تبارة الديبة، أبو العز، أبو حبيلات، قليب الثور، أبو حنايا، التناهج، البرغوثية ومحيط تل حوير" ما أدى إلى مقتل عشرات المسلّحين وتدمير عدداً من الدبابات والعربات المدرعة.