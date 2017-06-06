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رقم الخبر: 195184 تاريخ النشر: حزيران 06, 2017 الوقت: 19:10 الاقسام: ثقافة وفن  
وزير الارشاد يؤكد على الحاجة الماسة للثقافة القرآنية لإرساء الأمن في العالم الاسلامي

وزير الارشاد يؤكد على الحاجة الماسة للثقافة القرآنية لإرساء الأمن في العالم الاسلامي

اكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية رضا صالحي اميري بان الحاجة الان ماسة للعودة للثقافة القرآنية من اجل ارساء الامن في العالم الاسلامي.
وفي تصريح ادلى به للصحفيين خلال تفقده معرض القرآن الكريم المقام في مصلى طهران، نحن الآن في شهر رمضان المبارك وبحاجة في المجتمع الى الثقافة القرآنية اكثر من اي وقت مضى.
واضاف، ان شعار العام الجاري لمعرض القرآن الكريم هو الاخلاق والحياة تأكيدا لضرورة التمسك بالمفاهيم القرآنية لاحياء الاخلاق ونمط الحياة الايرانية – الاسلامية في المجتمع.
واكد صالحي اميري بان القرآن الكريم هو طريق نجاة الانسان واضاف، ان القرآن الكريم قمة التنمية الانسانية والفضيلة وان الحاجة الان ماسة للعودة للثقافة القرآنية من اجل ارساء الامن في العالم الاسلامي لان القرآن نور أينما أشرق تزول الخبائث.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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