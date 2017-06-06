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رقم الخبر: 195182 تاريخ النشر: حزيران 06, 2017 الوقت: 18:55 الاقسام: محليات  
وزير الأمن: قائد الثورة بصفته الخلف الصالح للامام يحفظ إسلامية النظام وجمهوريته

وزير الأمن: قائد الثورة بصفته الخلف الصالح للامام يحفظ إسلامية النظام وجمهوريته

اعتبر وزير الامن سيد محمود علوي، الرئيس المنتخب بانه رئيس للشعب كله، وان ما كان مهما للدكتور روحاني في هذه الانتخابات هو مجيء اكثر من 40 مليون ناخب الى صناديق الاقتراع.
وقال علوي في كلمة له خلال مراسم احياء لذكرى رحيل الامام الخميني في المسجد الجامع بمدينة جرجان مركز محافظة كلستان شمال ايران، ان المهم للدكتور روحاني هو مشاركة اكثر من 40 مليون شخص من ابناء الشعب الايراني وهو يعتبر نفسه متعلقا بالجميع.
واشار في جانب اخر من حديثه الى خصال الامام الخميني الراحل بصفته عالما كبيرا وفيلسوفا وعارفا بكل معنى الكلمة واضاف، ان الامام الراحل وفي الوقت الذي كان اديبا وشاعرا كان ايضا سياسيا بارعا ومديرا محللا وبعيد النظر لم يتوقع فقط انهيار الاتحاد السوفيتي السابق بل قال ايضا لحماة نظام البعث العراقي الاقليميين بان صدام سيتصدى لهم بعد الحرب مع ايران وهو ما حدث بالفعل.
واضاف، ان الامام الراحل كسر قبل انتصار الثورة هيبة الشاه الخارجية وفي الوقت الذي لم يكن ممكنا انتصار اي ثورة من دون الدعم من الشرق والغرب قاد الثورة الى الانتصار بشعار لا شرقية ولا غربية.
وتابع علوي، ان الامام الراحل حطم في الداخل ايضا قدرة الشاه الخاوية والخوف من هيبته الكاذبة وأتى بالشعب الى الساحة بنداء الحرية وانتصر على الطاغوت.
وقال وزير الامن، ان قائد الثورة الاسلامية الان بصفته الخلف الصالح للامام الراحل لم يحفظ فقط اسلامية النظام بل يصون ايضا جمهوريته.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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