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رقم الخبر: 195181 تاريخ النشر: حزيران 06, 2017 الوقت: 18:52 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
دخول تكنولوجيا النانو الى ايران بالتعاون مع المجلس الاقتصادي للاتحاد الاوروبي

دخول تكنولوجيا النانو الى ايران بالتعاون مع المجلس الاقتصادي للاتحاد الاوروبي

قال العضو الايراني في المجلس الاقتصادي بالاتحاد الاوروبي، ان المجلس سيتعاون لادخال 12 تقنية من تقنيات النانو الى ايران لتستخدم في تحسين الصناعات المختلفة.
واضاف ايرج علي بور في حديث مع الصحفيين، ان التقنيات تشمل تكنولوجيا النانو لتحسين الاسمنت والالمينيوم والزجاج وتكنولوجيا النانو المستخدم في قطاع الادوية والمواد الغذائية والثروة الحيوانية والمنتجات الصحية والعلاجية.
واشار الى ان مذكرة التفاهم لادخال هذه التقنيات جرى التوقيع عليها بعد التوقيع على الاتفاق النووي موضحا بان جميع هذه التقنيات تنفذ بمساندة ودعم واستثمار المجلس الاقتصادي للاتحاد الاوروبي.
وقال ان استخدام تكنولوجيا النانو في تحسين الاسمنت بلغ مرحلة التنفيذ، ويتم حاليا تفعيل هذه التقنيات في باقي الصناعات والمجالات. 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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