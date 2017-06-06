أكد رئيس مركز الاستراتيجيات السياسية في روسيا، سرغي ميخيوف، ان الخلافات بين السعودية وقطر التي تسببت في أزمة شديدة بين الدول العربية هي من تداعيات السياسات الامريكية واجراءاتها المخّربة والتدخلية في شؤون الشرق الاوسط ومنطقة الخليج الفارسي.

واضاف ميخيوف في تصريحاته لمراسل وكالة (ارنا) من موسكو، ان امريكا دأبت على تمرير ستراتيجياتها المثيرة للتوترات في المنطقة وذلك لتهيئة الظروف للتدخل في شؤون الدول الاقليمية تحقيقا لمصالحها الستراتيجية وسياسات الغطرسة والسطوة الجيوسياسية في الشرق الاوسط؛ مبينا ان هذه الاجراءات تحولت الى رؤية مستدامة بالنسبة لواشنطن وهي سياسات كانت سائدة ايضا في عهد اوباما، وترامب يسعى بدوره لبث الفرقة بين دول المنطقة.

واكد رئيس مركز الستراتيجيات السياسية الروسي ان امريكا ستسعى قطعا للوساطة بين قطر والسعودية بهدف تضليل الرأي العام العالمي للإيحاء بأنها دولة صديقة للبلدان العربية.

وشدد بالقول، لا يمكن نسيان حقيقة ان اهداف امريكا الرئيسية تكمن في بث الخلافات على صعيد منطقة الشرق الاوسط وتحريض الدول العربية ضد ايران؛ مضيفاً: كما ان واشنطن وفي سياق تشديد التوتر تدأب على بث الخلافات بين البلدان العربية ايضا.

وفي سياق متصل، اشار الخبير الستراتيجي الروسي الى صفقات بيع السلاح التي تبرمها الولايات المتحدة الامريكية مع دول المنطقة؛ مستدلا بالاتفاقية الموقعة (مؤخرا) بين واشنطن والرياض بقيمة 350 مليار دولار، وقال: انها مؤشر واضح على محاولات امريكا للحفاظ على سوق مبيعاتها العسكرية في الشرق الاوسط.

واكد ميخيوف ان امريكا لن تكتفي بهذا الحد وستواصل سياساتها المحرّضة في المنطقة للتأليب ضد ايران وتعزيز مشروع (ايرانوفوبيا) الذي يشكل الجزء الاكبر من سياسات البيت الابيض؛ مبينا: إن واشنطن ستتخذ من بعض الدول العربية بما فيها السعودية وسيلة لتمرير هذه السياسات كما ستعزز اجراءاتها في سياق توسيع نطاق انشطة الجماعات الارهابية مثل داعش والتأثير على اوضاع المنطقة.

وقال المسؤول الروسي: إن الهدف من كافة هذه الخطوات هو تعزيز التواجد الامريكي في المنطقة وضمان بقاء قواعدها العسكرية في البلدان الاقليمية مما سيؤدي الى مزيد من الخسائر بالنسبة لشعوبها.