أعلنت الشرطة الافغانية إن صاروخا سقط على بعد كيلومتر ونحو ذلك من مجمع دبلوماسي هندي في العاصمة كابول، الثلاثاء، في الوقت الذي اجتمع فيه ممثلون لأكثر من عشرين بعثة دولية لبحث جهود إنهاء العنف.

وتم إطلاق صافرات الإنذار التي تحذر من اقتراب صواريخ في عدد من السفارات تلاه دوي مرتفع مع انفجار الصاروخ.

وقالت الشرطة: إن أحدا لم يصب في الانفجار الذي وقع في ملعب للتنس على بعد بضع مبان من مكان انعقاد الاجتماع.

وكثيرا ما تسقط صواريخ غير دقيقة على المنطقة المحصنة في وسط المدينة التي تضم إلى جانب السفارة الهندية سفارات أجنبية أخرى ومقر البعثة العسكرية الدولية ووزارات أفغانية.

وفي 31 مايو/أيار انفجرت شاحنة ملغومة خارج البوابات المؤدية إلى المنطقة المحصنة مما أسفر عن مقتل أكثر من 150 أفغانيا وإصابة المئات.

وسبب الانفجار أضرارا بالغة بالسفارة الألمانية وأضرارا أقل بالسفارة الهندية وسفارات أخرى قريبة.

وتعرضت السفارة الهندية لهجوم بقنبلة في 2008 أسفر عن سقوط أكثر من 40 قتيلا.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني، الثلاثاء: إن عدد قتلى انفجار قنبلة مخبأة في صهريج بالعاصمة كابول الأسبوع الماضي وصل إلى ما يربو على 150 قتيلا مما يجعله أكثر الهجمات دموية في المدينة منذ الإطاحة بحكم حركة طالبان في 2001.

وقال عبد الغني لدبلوماسيين أجانب اجتمعوا لحضور مؤتمر في كابول: لم نكن الأهداف الوحيدة بل كان المجتمع الدبلوماسي كله هدف هذا الهجوم.

وكانت التقديرات الرسمية السابقة تشير إلى أن عدد القتلى يبلغ نحو 90 قتيلا إلى جانب أكثر من 460 جريحا. وجميع القتلى أفغان.

وأشاد عبد الغني على نحو خاص بأفراد من الشرطة أوقفوا الصهريج الملغوم أثناء محاولته دخول المنطقة المحصنة ولقوا حتفهم في الانفجار وعددهم 13 شرطيا.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي تسبب في خروج إحتجاجات مناهضة للحكومة.

وقتل عدد من المحتجين في اشتباكات مع الشرطة الجمعة وقتل 12 شخصا على الأقل عندما هاجم مفجرون انتحاريون جنازة أحد المحتجين القتلى السبت.