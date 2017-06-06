في سياق الدعم الأميركي المتواصل للكيان الصهيوني منذ نشأته، وبعد أيام على الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى (تل أبيب)، تبنى مجلس الشيوخ الأميركي قراراً يدعو إلى نقل السفارة الأميركية في كيان العدو من (تل أبيب) إلى القدس المحتلة، وتسوية الصراع العربي- (الإسرائيلي) على أساس (حل الدولتين).

وأكدت الوثيقة أن السياسة الأميركية القديمة التي انتهجها الحزبان (الديمقراطي والجمهوري)، بخصوص الوضع النهائي للقدس تبقى مسألة يتعين على الطرفين الفسطيني و(الإسرائيلي) حلها عن طريق الحوار، في إطار الاتفاق على وجود دولتين.

يُشار إلى أنّ القرار ليس إلزامياً، إلا أنّه يعكس موقفًا لأعلى مؤسسة دستورية في الولايات المتحدة بخصوص نقل السفارة الأميركية من (تل أبيب) إلى القدس.

وسبق أن صادق الكونغرس الأميركي، عام 1995، على قرار يسمح بنقل السفارة الأميركية من (تل أبيب) إلى القدس، إلا أنّ وضع القدس المتنازع عليه، دفع الرؤساء الأميركيين المتعاقبين إلى توقيع وثائق، كل سنة ونصف، تقضي بتأجيل تنفيذ هذا القرار.

ويتزامن قرار مجلس الشيوخ الأميركي مع إحياء الفلسطينيين الذكرى الخمسين للنكسة، أو ما يعرف كذلك بحرب الأيام الستة، التي احتلت فيها (إسرائيل) بقية الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، وأضافت إليها الجولان من سوريا، وسيناء من مصر.

الى ذلك دعا الأمير زيد بن رعد الحسين أكبر مسؤول لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية قائلاً إنه سيكون في مصلحة الطرفين بعد 50 عاما من العداوة.

وأضاف في كلمة بإفتتاح جلسة تستمر ثلاثة أسابيع لمجلس حقوق الإنسان إن الشعب الفلسطيني يحيي ذكرى نصف قرن من المعاناة الشديدة في ظل احتلال بالقوة العسكرية.