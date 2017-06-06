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رقم الخبر: 195176 تاريخ النشر: حزيران 06, 2017 الوقت: 18:22 الاقسام: محليات  
ظريف: الضغوط والتهديدات ليست طريق الحل ابداً
ويجري محادثات هاتفية مع عشرة من نظرائه حول آخر التطورات في المنطقة

ظريف: الضغوط والتهديدات ليست طريق الحل ابداً

تباحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، هاتفيا مساء الاثنين مع نظيره الكويتي صباح الخالد الصباح، ومنسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني، حول التطورات في المنطقة والأزمة الناشبة بين قطر وبعض البلدان العربية.
وكان ظريف قد اجرى محادثات يوم الاثنين مع نظرائه القطري والجزائري واللبناني والماليزي والتونسي والعراقي والعماني والتركي والاندونيسي حول الاوضاع الجارية في المنطقة والتوتر الناشب بين قطر وبعض بلدان الخليج الفارسي.
في السياق ذاته أفاد مركز الدبلوماسية الاعلامية في وزارة الخارجية الايرانية ان الوزير محمد جواد ظريف كتب في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اثر الازمة الاخيرة بين الدول المطلة على الساحل الجنوبي للخليج الفارسي: إن الحوار ضروري خاصة في شهر رمضان المبارك.
وقال: إن الجيران دائميون ولا يمكن تغيير الجغرافيا، معتبرا الضغوط والتهديدات بانها ليست طريق الحل.
وكانت السعودية ومصر والامارات والبحرين قد قطعت علاقاتها السياسية مع قطر بدعوى دعمها للارهاب والتطرف ومن ثم اغلقت منافذها البرية والجوية والبحرية معها.
كما قطعت هذه الدول رحلاتها الجوية مع قطر التي قطعت بدورها رحلاتها معها.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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