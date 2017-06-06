* امير الكويت يزور الرياض ووزير الخارجية العماني الدوحة.. وتركيا تعلن تضامنها مع قطر * المغرد السعودي (مجتهد) يكشف دوافع الهجمة على قطر.. الرياض وابوظبي تتوقعان مزيدا من التسريبات

بعد إعلان القطيعة السعودية الإماراتية البحرينية المصرية لقطر وتفاقم الأزمة، توجّهت الأنظار الى الكويت وسلطنة عمان اللتين بدأتا بالتحرك لاحتواء الأزمة المتفاقمة بين دول مجلس التعاون.

قناة (الجزيرة) أعلنت أن أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح يصل (الثلاثاء) إلى السعودية للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز، في زيارة تهدف الى احتواء تداعيات قطع 3 دول خليجية علاقاتها مع قطر.

ومساء الاثنين، أجرى أمير الكويت عقب استقباله خالد الفيصل مستشار الملك السعودي واستلامه رسالة شفوية من سلمان بن عبدالعزيز، اجرى اتصالا هاتفيا بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني دعاه فيه إلى عدم اتخاذ خطوات تصعيدية وإتاحة الفرصة لاحتواء التوتر بين الأشقاء.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تمنّى أمير الكويت على تميم بن حمد العمل على تهدئة الموقف وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها التصعيد والعمل على إتاحة الفرصة للجهود الهادفة إلى احتواء التوتر بالعلاقات الأخوية بين الأشقاء.

وأكد أمير الكويت العمل لدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون في ظل ما يربطهم من علاقات تاريخية راسخة.

بموازاة ذلك، اجرى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي، مباحثات واسعة في الدوحة ضمن زيارة غير معلنة مسبقًا، التقى خلالها أمير قطر، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وقالت الوكالة: إن وزير الخارجية القطري اجتمع الاثنين مع بن علوي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وظلّت الكويت وسلطنة عُمان على الحياد من الأزمة، الأمر الذي يؤهلهما للقيام بدور وساطة لرأب الصدع في البيت الخليجي.

* قطر مستعدة لقبول الوساطة

في المقابل، أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رفض بلاده أي محاولة لفرض وصاية عليها، وقال: إن قطع عدد من الدول الخليجية علاقاتها الدبلوماسية لن يؤثر على مسار الحياة الطبيعية في قطر.

وأضاف الوزير القطري في حديث لقناة (الجزيرة): إن قطر وانطلاقا من تجارب سابقة أقرت برنامجا إستراتيجيا يهدف لعدم تأثر الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين ولا المشاريع الحالية ولا المستقبلية للدولة، وأكد أن السلطات القطرية تسعى إلى تحقيق الرؤية الوطنية للدولة بشكل مستقل عن كل الظروف السياسية.

وأعلن وزير الخارجية القطري في حديثه أن الدوحة مستعدة لقبول جهود الوساطة لتخفيف التوتر، مضيفاً: إن أمير قطر أرجأ خطابه لمنح الكويت فرصة للعمل على إنهاء التوترات الإقليمية.

وأكد وزير الخارجية القطري أن التصعيد ضد بلاده سبقته حملة تحريض غير مسبوقة شملت إساءات طالت رموز الدولة ولم تقابلها الدوحة بالمثل ولكن إختارت التعامل مع الموضوع بحكمة.

وأضاف: إن أمير الكويت كان له دور كبير في حل شقاق خليجي عام 2014 وأن الشيخ تميم (ينظر له كوالد) ويحترم رغبته بتأجيل أي خطاب أو خطوة إلى أن تكون هناك صورة أوضح للأزمة.

وأضاف: إن قطر ترى أن مثل هذه الخلافات بين الدول الشقيقة يجب أن تحل على طاولة الحوار.

وتحدث الوزير عن تلقيه العديد من الاتصالات وإجرائه اتصالات أخرى مع عدد من نظرائه الذين عبروا عن أملهم في احتواء الخلاف الخليجي بأقرب وقت، وأكد تلقيه عروضًا من أجل الوساطة إلا أنه أوضح أن قطر تتمسك بحل الخلافات داخل المنظومة الخليجية.

* قطر تستنكر بيان (التعاون الإسلامي) وأعربت دولة قطر الثلاثاء، عن (استنكارها واستغرابها البالغين)، للبيان الذي أصدرته الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أمس، عقب إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع الدوحة. وفي يوم الإثنين، طالبت الأمانة العامة للمنظمة - تتخذ من جدة السعودية مقرا لها - الدوحة، الالتزام بتعهداتها بـ (وقف دعم الجماعات الإرهابية وأنشطتها والتحريض الإعلامي). وقالت الدوحة في استنكار بثته وكالة الأنباء القطرية، الثلاثاء، أن بيان التعاون الإسلامي يستند على ادعاءات وتهم غير صحيحة وجاحدة ضد دولة قطر. واعتبرت البيان يأتي ضمن حملة التحريض التي تتعرض لها قطر والتي تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة لتمس رموزها ومؤسساتها، ما يدل على نوايا مبيتة للإضرار بأمنها وسيادتها. وأعربت قطر عن أسفها أن أمانة المنظمة قد أخلّت إخلالا جسيما بعملها، وتجاوزت الدور المنوط بها بموجب الميثاق، وانحازت بشكل واضح لمواقف دول معينة أعضاء في المنظمة. واعتبرت هذا الأمر يعد سابقة خطيرة تهدد عمل المنظمة ومصداقيتها، مبينةً أنه كان يتوجب عليها (التعاون الإسلامي) التواصل مع الجهات المعنية بالدولة للاستيضاح عن تلك الادعاءات. * ترامب يكشف كيف خان القادة الخليجيون قطر بقمة الرياض!! من جهته قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الدول الخليجية أشارت إلى قطر عندما طالبها بمكافحة تمويل الأيديولوجية المتطرفة خلال جولته التي أجراها مؤخرا إلى الشرق الأوسط. وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إنه خلال جولتي في الشرق الأوسط أكدت لشركائنا أنه لا ينبغي الاستمرار في تمويل الأيديولوجية المتطرفة. وأشار ترامب إلى أن الشركاء (أشاروا إلى قطر).

* وتركيا تعلن تضامنها مع قطر

من جهته، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع أمير قطر عن تضامن بلاده مع دولة قطر في ظل الأزمة المتفاقمة مع بعض دول مجلس التعاون.

ونقلت وسائل إعلامية عن مصادر في رئاسة الجمهورية أن أردوغان أجرى اتصالات هاتفية مع كل من أمير قطر وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، مشيرة إلى أن أردوغان عرض على الزعماء الخليجيين استعداده للمساهمة في إيجاد حل سلمي للتوتر الحاصل بين دول المنطقة.

كما أجرى أردوغان اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الأزمة الخليجية وسبل تجاوزها، واتفق الطرفان على الدعوة إلى الحوار لتسوية الخلاف بين قطر والدول التي قطعت علاقاتها معها.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أعلن قبل ذلك أن بلاده مستعدة للمساعدة في تطبيع العلاقات الخليجية من جديد، وقال: إن استقرار منطقة الخليج الفارسي هو استقرار لتركيا.

وقالت الخارجية التركية: إن التضامن الإقليمي ضروري أكثر من أي وقت مضى في وقت يتفاقم فيه عدم الاستقرار والأزمات في عدد من الدول بالمنطقة.

وكانت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر أعلنت فجر الإثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وأغلقت المجالات الجوية والمنافذ البرية والبحرية مع الدوحة. إلا أن الكويت وسلطنة عمان لم تقطعا علاقاتهما مع الدوحة.

* ملك البحرين يزور السعودية ومصر وقالت مصادر عربية رفيعة المستوى: إن الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، سيصل إلى مصر الخميس المقبل، في زيارة رسمية ضمن جولة يقوم بها لعدد من الدول العربية. وأوضحت المصادر، أن الملك البحريني سيصل مصر قادما من السعودية، إذ يعقد الملك حمد بن عيسى والرئيس عبد الفتاح السيسي قمة مشتركة، تتناول مجمل العلاقات الثنائية المصرية البحرينية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بحسب ما أفاد الموقع المصري "اليوم السابع". * المغرد السعودي (مجتهد) يكشف دوافع الهجمة على قطر

كشف المغرد السعودي (مجتهد) عن الدافع الحقيقي وراء الهجمة الخليجية الشرسة على قطر، موضحا أن القفزة المفاجئة لما يشبه إعلان الحرب ضد قطر، مردُها إلى سببين: أولا خروج تسريبات عن تدخل إماراتي لتنصيب ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عرش المملكة، وثانيا علم الإمارات والسعودية بوجود تسريبات أخطر في الطريق، وفق مجتهد.

وفي تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، تناول مجتهد بعضًا من تسريبات لمراسلات السفير الإماراتي في الولايات المتحدة (يوسف العتيبة)، التي جرى الكشف عنها مؤخرًا بعد اختراق بريده الإلكتروني، وأضاف مجتهد: التسريبات عن حماس و(إسرائيل) وتركيا لم تقلقهم، لكن الذي أصابهم بالجنون هو التسريبات حول التأثير الخليجي على القرار الأميركي عبر تضليل الإدارة الأميركية، والضغط لتنصيب بن سلمان.

وأوضح مجتهد أن استخدام وزير حرب سابق في أميركا للتأثير على قرارات واشنطن الاستراتيجية الكبرى مقابل مبلغ من المال يعتبر فضيحة في السياسة الأميركية، ويعني أن الإمارات حاولت التأثير على القرار الأميركي بأساليب غير أخلاقية من وجهة النظر الأميركية، وبهذا ستخسر الإمارات كل ما جمعته من رصيد في رضا الأميركيين عنها، وفق رأي المغرد السعودي.

وتابع مجتهد في تغريداته، مشيراً إلى أن الكشف عن الدور الإماراتي، وما يُمارس من تأثير على الإدارة الأميركية من أجل تنصيب بن سلمان، أغضب محمد بن سلمان تحديدًا لأنه جعل خطواته مكشوفة تمامًا، وحوَّل بذلك الإشاعات إلى حقيقة.

إلى ذلك، أكد مجتهد أن الأخطر هو توقع الرياض وأبو ظبي مزيدًا من التسريبات، تتحدث عن القضيتين لكن بشكل أكثر وضوحا وتآمرية، مما سيعري ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ومحمد بن سلمان تماما، خاصة أمام الأميركيين.

وتابع مجتهد: ‏من مقتضيات الأمن القومي الأميركي أن يهدأ الوضع في الخليج (الفارسي)، وبما أن القرارات شبه إعلان حرب فلا أظن أن أميركا تسكت إلا إذا كان ابن زايد اشترى فريق إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت تسريبات لإحدى مراسلات السفير الإماراتي الموجهة إلى الكاتب الأميركي ديفيد أغناطيوس، في 21 نيسان/أبريل 2017، بعد إجراء الأخير مقابلة مع ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقد شدد السفير الإماراتي العتيبة في المقابلة التي نشرتها صحيفة (واشنطن بوست) على ضرورة الدفع باتجاه تغيير كبير في السعودية، وانتظار عامين لمعرفة ما سيحدث، قائلاً: واجبنا القيام بكل شيء لضمان نجاح محمد بن سلمان، بحسب العتيبة.