بغداد/نافع الكعبي - أعلنت مديرية اعلام الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن تحرير 19 قرية ومنطقة ومجمعا سكنيا في جنوب وجنوب غرب البعاج، مشيرة الى استمرار عملياتها غرب محافظة نينوى، فيما اندفعت القوات العراقية المشتركة من حي الزنجيلي باتجاه حي الشفاء في الجانب الأيمن لمدينة الموصل بهدف طرد الدواعش والسيطرة على الضفة الغربية ل‍نهر دجلة، في حين كشف مصدر طبي بالموصل عن تسلّم المستشفيات الميدانية في المدينة20 جثة، بينهم نساء اخلتهم القوات العراقية، من الطرقات في منطقة الزنجيلي سبق وأن أطلقت عصابات داعش عليهم النار.

واعلنت مديرية اعلام الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن تحرير 19 قرية ومنطقة ومجمعا سكنيا في جنوب وجنوب غرب البعاج، فيما اشارت الى ان عمليات تحرير باقي المناطق غرب محافظة نينوى مستمرة حتى الان.

وقالت المديرية في بيان: إن قوات الحشد الشعبي تمكنت منذ فجر الثلاثاء، من تحرير نحو 19 قرية ومنطقة ومجمعا سكنيا الواقعة بجنوب وجنوب غرب قضاء البعاج في محافظة نيوى، مبينا ان هذه القرى هي ثري الاويسط، وام ضباع، والسادة الزوبع، تل مسعدة، وطوال، ووسمي المروكي، وابهيري، والبو محل (الراوي)، والفوارات، وتل ريم الواقعة جنوب البعاج.

واضافت المديرية: إن قوات الحشد حررت ايضا قرى الجاير، وحسنان، وام خراب، وابو راسين جنوب غرب البعاج، اضافة الى منطقتي النملة والدويم الصالحية، مشيرا الى انها حررت مجمع الخبازة السكني جنوب مطار سهل سنجار، ومجمع الحمدانية السكني جنوب البعاج، ومجمع الرسالة الجنوبي جنوب غرب البعاج، وتابعت: إن عمليات تحرير باقي المناطق غرب محافظة نينوى مستمرة حتى (الان).

من جانبها، أعلنت عصائب أهل الحق، الثلاثاء، انتهاء الواجب المكلفة به بعمليات (محمد رسول الله الثانية).

وقالت العصائب في بيان: نزف لكم بشرى الانتصار وإكمال صفحة عمليات نينوى باسم محمد رسول الله الثانية.

وأضافت: أكمل المجاهدون في المقاومة الإسلامية عصائب أهل الحق الواجب المكلفين به بالكامل بتحريرهم اليوم مجمع الحمدانية الحدودي الذي له أهمية الإستراتيجية من ناحية موقعه وما كان يستخدمه العدو لخط إمداده الرئيسي بين سوريا والعراق.

* الشرطة الاتحادية تندفع من الزنجيلي باتجاه الشفاء

وفي السياق ذاته، أكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، أن قواته اندفعت من حي الزنجيلي باتجاه حي الشفاء في أيمن مدينة الموصل، فيما أشار الى أن عمليات إجلاء النازحين من مناطق الاشتباك مستمرة، وقال جودت في بيان: إن قطعات من الشرطة الاتحادية اندفعت من حي الزنجيلي باتجاه حي الشفاء بهدف طرد الجماعات الارهابية والسيطرة على الضفة الغربية ل‍نهر دجلة.

وأضاف: إن قطعاتنا مستمرة بعملياتها وحسب الخطة المرسومة لها والتقدم في عمق الزنجيلي باتجاه باب سنجار تحت قصف مدفعي مكثف من كتائب المدفعية الثقيلة وسرب الطائرات المسيرة القاصفة الذي طال عشرات الاهداف المهمة للدواعش، لافتا الى أن عمليات اجلاء النازحين من مناطق الاشتباك ونقلهم الى مخيمات النازحين مستمرة.

في غضون ذلك، كشف مصدر طبي في تصريح، أن المستشفيات الميدانية بالموصل تسلمت 20 جثة اليوم بينهم نساء اخلتهم القوات العراقية، من الطرقات في منطقة الزنجيلي سبق وأن أطلق داعش النار عليهم. وأفاد المصدر بأن مركزا صحيا تسلم امرأة مصابة بجروح اخلتها القوات العراقية من أنقاض منزلها في حي الزنجيلي، وهي تتحدث عن وجود 9 من أفراد عائلتها لازالوا تحت الإنقاض. كما كشف المصدر ذاته، أن القوات الأمنية عثرت على جثث لخمسة دواعش، ملقاة بناحية برطلة شرق الموصل.

* داعش يفجر جسرين على الطريق الدولي غربي الأنبار

من جهة اخرى، اعلن آمر فوج صقور الصحراء التابع لمقاتلي العشائر الشيخ شاكر الريشاوي، الثلاثاء، عن قيام (داعش) بتفجير جسرين على الطريق الدولي السريع غربي محافظة الانبار.

وأضاف الريشاوي: إن التفجير تم بواسطة كميات من الألغام والعبوات الناسفة أدت بعدها الى سقوط الجسرين على الأرض.

وكان آمر فوج صقور الصحراء الشيخ شاكر ابوريشة، أعلن الاثنين، احباط طيران التحالف الدولي هجوم انتحاري لداعش بمفخختين على منفذ الوليد الحدودي غربي الأنبار.

* تفجير إنتحاري يستهدف نقطة امنية شرقي ديالى

وفي ديالى، أعلن مصدر أمني في المحافظة، أن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه قرب مدخل سيطرة أمنية، جنوب قضاء بلدروز الجنوبي شرقي ديالى، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بينهم عناصر أمنية بجروح متفاوته. وأضاف: إن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وفرضت اجراءات مشددة، تحسبًا لهجمات انتحارية اخرى، مشيرًا إلى أنه قد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

* القبض على إرهابي خطير غربي بغداد

الى ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، إن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في اللواء 54 الفرقة السادسة ألقت القبض على إرهابي خطير، في منطقة العامرية غربي بغداد، وأضافت: إن الإرهابي مطلوب للقضاء وفق المادة 1/4 إرهاب. وبيّن مصدر أمني، أن شخصين اصيبا، جراء انفجار عبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي بغداد، وأضاف: إن العبوة كانت موضوعة على جانب الطريق في المنطقة المذكورة.

* الحكيم يبحث مع الصباح مرحلة ما بعد (داعش)

وعرض وفد التحالف الوطني خلال لقائه بأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح في الكويت، الاثنين، أولويات التحالف الوطني، علاوة على أهم مرتكزاته لمرحلة ما بعد الانتصار. وذكر بيان لمكتب الحكيم، أن التحالف الوطني عرض خلال لقائه بأمير الكويت الأولويات الخمس للتحالف، والتي تؤكد على (وحدة العراق، عروبة العراق مع احترام جميع القوميات الأخرى، السيادة العراقية، تكريس الديمقراطية والحريات، دولة المواطنة لا دولة الطوائف والقوميات والمذاهب).

وواصل الحكيم بحسب البيان أن التحالف ركز كثيرا على مرحلة مابعد الانتصار، حيث قدمت وثيقة تسوية وطنية عامة شاملة، وتحت سقف الدستور وافترضنا أن تقوم على مرتكزات ثلاثة (تنازلات متبادلة، ضمانات متبادلة، تطمينات متبادلة)، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة ساهمت في صياغتها وتبنيها وطرحها على مجلس الأمن، علاوة على أن تنفيذ الوثيقة يتم بعد ذلك عبر متابعات تشريعية وسياسية وحكومية ومجتمعية وقضائية واقتصادية وغيرها، وتابع: إن وفد التحالف يطمح بدعم دولة الكويت لهذا المشروع، ونحاول استعادة شعبنا في المناطق المحررة وعدم السماح برجوع الحواضن اليها، علاوة على اعادة الاستقرار للمناطق المدمرة وعودة النازحين، ونأمل هنا ايضا ان يكون للكويت مساهمة في هذا العمل الإنساني.

* نائب عراقي ينفي عقد (قمة) ببغداد لحل الأزمة القطرية

نفى عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عباس البياتي، الثلاثاء، وجود نوايا لعقد (قمة ثلاثية) في بغداد لحل الأزمة القطرية-السعودية، مشيرا إلى أن تصريحات امين مجمع مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي جاءت في (إطار التمني)، فيما توقع تحقيق (انفراج بناء) للأزمة خلال 48 ساعة.

وقال البياتي في حديث للسومرية نيوز: إن تصريحات المسؤول الإيراني جاءت كدعوة في إطار التمني وإبداء الرغبة وليست مبنية على إطار وجود مخطط لعقد قمة ثلاثية في بغداد للتدخل بالأزمة القطرية السعودية، مبينا أن رضائي كان يدعو الدول الثلاث للتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي للقيام بمبادرة.

* مراسلات سرية تكشف دور قطر والسعودية في تمويل داعش

كشف موقع (ويكيليكس) عن علم وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، بالدعم المالي المقدم من قبل قطر والسعودية للإرهابيين في سوريا والعراق.

وقال الموقع، في تدوينة له عبر تويتر: إنه استند في ذلك إلى بريد كلينتون الإلكتروني، مستشهداً برسالة منها مؤرخة بتاريخ 17 أغسطس/أب 2014، موجهة إلى مدير حملتها الانتخابية الرئاسية، جون بودستا، تبلغه فيها عن الوضع في سوريا والعراق، واحتمالات الصراع مع تنظيم (داعش الإرهابي) في البلدين.

وجاء في نص رسالة كلينتون: في الوقت الذي تمضي فيه قدما هذه العملية العسكرية وشبه العسكرية، فمن الضروري استخدام أصولنا الدبلوماسية، والاستخباراتية التقليدية من أجل ممارسة الضغط على الحكومتين القطرية والسعودية اللتين تقدمان دعما ماليا لتنظيم داعش ومجموعات سنية متطرفة أخرى في المنطقة.