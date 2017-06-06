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رقم الخبر: 195173 تاريخ النشر: حزيران 06, 2017 الوقت: 17:56 الاقسام: عربيات  
المغرب: توقيف مسؤولين آخرين في الحراك الشعبي بالحسيمة

المغرب: توقيف مسؤولين آخرين في الحراك الشعبي بالحسيمة

تجمع مئات المتظاهرين بحي سيدي عابد بمدينة الحسيمة شمال المغرب مساء الاثنين لليلة العاشرة على التوالي، مطالبين بإطلاق سراح زعيم الحراك ناصر الزفزافي.
وانتهى التجمع قبيل منتصف الليل وسط انتشار أمني كثيف لعناصر شرطة مكافحة الشغب. فيما اعتقلت السلطات المغربية الرجل الثاني في الحراك نبيل أحمجيق وناشطة أخرى هي سيليا الزياني.
وشارك المئات من أنصار "الحراك" الاحتجاجي بمدينة الحسيمة في شمال المغرب الاثنين في تظاهرة جديدة لليلة العاشرة على التوالي، وانتهت بلا حوادث. وتجمع المتظاهرون بعد الإفطار في حي سيدي عابد حيث أطلقوا هتافات تطالب بإطلاق سراح زعيم الحراك ناصر الزفزافي الموقوف منذ أسبوع.
وأوقف الزفزافي الذي يقود منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016 الاحتجاج الشعبي في منطقة الريف مطلع الأسبوع الماضي بتهمة "المساس بسلامة الدولة الداخلية".
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الرباط/ وكالات
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