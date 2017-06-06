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رقم الخبر: 195172 تاريخ النشر: حزيران 06, 2017 الوقت: 17:43 الاقسام: عربيات  
مقتل ضابط شرطة وإصابة آخرين جراء إنفجار قنبلة في الصومال

مقتل ضابط شرطة وإصابة آخرين جراء إنفجار قنبلة في الصومال

قتل شخص على الأقل وأصيب آخرون؛ جراء انفجار قنبلة يدوية بمحطة شرطة في مدينة كيسمايو الساحلية جنوب الصومال.
وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية، الاثنين، أن القنبلة أدت إلى مقتل ضابط شرطة.
وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم وزعمت مقتل 5 ضباط شرطة وإصابة 21 آخرين.
وتقود حركة الشباب منذ سنوات النزاع المسلح ضد حكومة الصومال المركزية وتعيق الأنشطة الإنسانية من جانب الأمم المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات ضد "الشباب" منذ عام 2008 وضمتها إلى قائمة المنظمات الإرهابية.
من جهة اخرى تحطمت طائرة شحن تابعة للأمم المتحدة في الصومال، دون سقوط أية ضحايا في الأرواح.
وذكرت قناة "روسيا اليوم"، في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن الطائرة - التي يستأجرها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة - كانت تقوم بنقل مساعدات إنسانية لسكان المناطق المتضررة من الجفاف في الصومال عند وقوع هذا الحادث.
وأضافت، أن أحد أجنحة الطائرة ارتطم بحائط أحد المباني القريبة من مطار جاربهاري، ما أدى إلى تحطمها.
 
 
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مصدر الخبر: مقديشو/وكالات
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