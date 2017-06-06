تمتلك قطر محفظة إستثمارية لا يستهان بها في روسيا والعالم، على شكل عقارات وأسهم ومشاريع في مجال الطرق والطاقة.

واستثمر صندوق الثروة السيادية الضخم في الدولة أكثر من 30 مليار دولار في الأسهم ومليارات أخرى في أصول مختلفة. وقد تأسس الصندوق، الذي أطلق عليه اسم جهاز قطر للاستثمار، في 2005 بهدف تنمية الأموال التي جنتها الدولة من الموارد الطبيعية فيها.

تستثمر شركة (بريميوم كونستراكشن) القطرية ببناء مجمع فندقي كبير في شبه جزيرة القرم الروسية بقيمة 100 مليون دولار. كما أن جهاز قطر للاستثمار دفع 239 مليون يورو مقابل 99ر24% من أسهم الشركة المشغلة لمطار (بولكوفو) الواقع في سانت بطرسبورغ بشمال روسيا.

وتعتزم شركة (المستثمر الأول) الذراع العقارية لجهاز قطر للاستثمار تشغيل 500 مليون دولار بالإشتراك مع شركة (غازبروم) الروسية في قطاع العـقارات الروسي ولا سيما في العاصمة موسكو.

وفي أغسطس الماضي، كرّس صندوق الثروة السيادية 622 مليون دولار نحو حصة في شركة الاستثمار العقاري "Empire State Realty Trust"، التي تمتلك وتدير مبنى "Empire State" وغيره من العقارات الرئيسية في مدينة نيويورك الأمريكية.

ويمتلك الصندوق القطري أيضاً 3ر8% من "Brookfield Property"، التي تمتلك عقارات رئيسية في جميع أنحاء العالم. كما تمتلك الدولة وعائلتها المالكة سلسلة من الأصول المميزة في لندن، بما في ذلك متجر "Harrods" الضخم والقرية الأولمبية، ومبنى "The Shard" -أطول مبنى في غرب أوروبا. كما لديها أيضاً أجزاء من المنطقة المصرفية "كاناري وارف" بالمدينة.

الطاقة:

أبرم جهاز قطر للاستثمار في إطار تحالف مع شركة (غلينكور) العملاقة لتجارة السلع الأولية، صفقة مع (روس نفط) في نهاية العام الماضي اشترى بموجبها التحالف حصة في الشركة الروسية بلغت نسبتها 5ر19%، مقابل 5ر10 مليار يورو (نحو 3ر11 مليار دولار)، ووصفت الصفقة بالأكبر في العام 2016.

وسيشتري جهاز قطر للاستثمار وشركة "غلينكور" لتجارة السلع والخدمات، ثلث حصة شركة "لوك أويل"، من محطات الوقود في روسيا.

هذا ويستثمر صندوق قطر حوالي 500 مليون دولار في أعمال التنقيب التي يتضمنها مشروع (الأورال الصناعي - الأورال القطبي).

وكذلك كان صندوق الثروة السيادية في قطر جزءاً من مجموعة من المستثمرين الذين اشتروا حصة 61% من شبكة أنابيب الغاز في بريطانيا التي كانت تمتلكها الشبكة الوطنية. كما يمتلك صندوق قطر السيادي حصة بنسبة 6ر4% من شركة النفط العالمية "Royal Dutch Shell".

ممتلكات أخرى:

كما قدمت شركة قطر القابضة طلباً لمصرف (في.تي.بي) الروسي لشراء أسهم فيه.

ويعد صندوق الدولة القطري ثالث أكبر مستثمر في شركة "Volkswagen" بعد عائلة "Porsche" وولاية (سكسونيا السفلى) الألمانية. وتمتلك قطر حصة قدرها 9 مليارات دولار في شركة صناعة السيارات. كما يمتلك الصندوق حصة 13% من "Tiffany & Co"، التي تبلغ قيمتها 4ر1 مليار دولار. كما تمتلك 9% من "Glencore" و21% من "Siemens".

وحصلت قطر على حصة قدرها 6% من البنك البريطاني (باركليز)، بعدما أنقذته خلال الأزمة المالية العالمية، وحقنته بمليارات الجنيهات الإسترلينية، كما ساعدت البنك البريطاني على تجنب تدخل الحكومة لإنقاذه. كما تمتلك قطر 8% من المصرف السويسري "Credit Suisse".