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رقم الخبر: 195170 تاريخ النشر: حزيران 06, 2017 الوقت: 17:40 الاقسام: عربيات  
الجزائر تحث دول مجلس التعاون ومصر على الحوار لحل الخلافات مع قطر

الجزائر تحث دول مجلس التعاون ومصر على الحوار لحل الخلافات مع قطر

دعت الجزائر إلى انتهاج الحوار كسبيل وحيد لحل الخلافات بين بعض دول مجلس التعاون والمنطقة، مؤكدة أنها تتابع باهتمام بالغ تدهور العلاقات بين هذه الدول وانعكاساته على وحدة وتضامن العالم العربي.
وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر، إضافة إلى اليمن، قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمة إياها بـ«الإرهاب» والتدخل في شؤونها الداخلية.
وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، الثلاثاء، «بعد أن دعت مجمل البلدان المعنية بانتهاج الحوار كسبيل وحيد لتسوية خلافاتهم التي يمكنها بطبيعة الحال أن تؤثر على العلاقات بين الدول، حثت الجزائر على ضرورة التزام مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها الوطنية في جميع الظروف».
وأكد البيان أن «الجزائر تبقى واثقة بأن الصعوبات الحالية ظرفية وأن الحكمة والتحفظ سيسودان في النهاية، خاصة أن التحديات الحقيقية التي تعترض سير الدول والشعوب العربية نحو تضامن فعال ووحدة حقيقية، كثيرة على غرار الإرهاب».
 
 
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مصدر الخبر: الجزائر/وكالات
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