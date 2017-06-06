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رقم الخبر: 195169 تاريخ النشر: حزيران 06, 2017 الوقت: 17:36 الاقسام: عربيات  
السلطات البحرينية تمهّد لإعادة فتح دوار اللؤلؤة

السلطات البحرينية تمهّد لإعادة فتح دوار اللؤلؤة

أعلن مجلس الوزراء البحريني أن رئيسه خليفة بن سلمان آل خليفة أمر بفتح التقاطعات المرورية الحيوية أمام الحركة المرورية بعد انتهاء أعمال التطوير فيها ومنها تلك التي تقع وسط العاصمة المنامة وتربطها بالمناطق الأخرى في إشارة غير مباشرة إلى دوار اللؤلؤة مركز الاحتجاجات الرئيسي في العام 2011.
وكلف رئيس الوزراء وزارة الداخلية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة ذلك وفق بيان الجلسة الأخيرة للمجلس المنعقدة الاثنين.
وفي هذا السياق، أفادت قناة "اللؤلؤة" عن إجراء ترتيبات نهائية في منطقة دوار اللؤلؤة الذي قام النظام البحريني بدعم من قوات درع الجزيرة السعودية بهدمه بعد الهجوم الدامي على مركز الاحتجاجات الرئيس في مارس/آذار العام 2011.
وأبقى النظام على إغلاق المنطقة الحيوية في قلب العاصمة المنامة على الرغم من مزاعمه بأن الهجوم على الاعتصام السلمي جاء بسبب تعطيله حركة المرور آنذاك في ظل أهمية الدوار الذي يربط العديد من المناطق في العاصمة.
 
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مصدر الخبر: المنامة/ وكالات
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