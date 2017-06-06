قال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنّ "مشاركة أحد الأشخاص من جدة في مداخلة عبر القناة الصهيونية وتحريضه ضد المقاومة الفلسطينية هو تطور خطير وندعو لضمان عدم تكراره".

وجاءت تغريدة أبو زهري رداً على مداخلة أجراها مدير معهد أبحاث الشرق الأوسط عبد الحميد حكيم عبر "سكايب" على القناة الثانية الإسرائيلية.

وكان مدير معهد أبحاث الشرق الأوسط قال إنّ الهدف من خطوة السعودية والبحرين والإمارات ومصر من قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر يعود إلى أن "هناك رؤية سياسية تتبنّاها السعودية والإمارات ومصر، وخاصة بعد قمة الرياض التي جاءت فيها أول زيارة للإدارة الجديدة في البيت الأبيض إلى المملكة، وهي أنه لن يكون هناك أي مكان في سياسيات هذه الدول للإرهاب أو الجماعات التي تستخدم الدين لتحقيق مصالح سياسية مثل حماس والجهاد".

ورأى حكيم أن "قطر لا تستطيع أن تواجه الأزمة السياسية إلإ باللجوء إلى الولايات المتحدة أو الإتحاد السوفياتي لتقريب وجهات النظر".