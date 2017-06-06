صرح مسؤول في شركة المطارات الايرانية، ان جميع رحلات الخطوط الجوية القطرية ستعبر من الأجواء الايرانية نحو أوروبا وأفريقيا.

وقال المسؤول في شركة المطارات الايرانية، لوكالة مهر للأنباء: ان الأزمة الأخيرة التي ظهرت بين عدد من الدول العربية أدت إلى أغلاق الأجواء أمام الخطوط الجوية القطرية في أربع دول عربية، موضحاً إن الطريق الوحيد لعبور الطيران القطري هو سماء ايران. وأضاف: ان أغلب الخطوط الجوية القطرية المتجهة نحو شمال أفريقيا وجنوب أوروبا كانت تعبر سابقاً عبر الأجواء السعودية ثم مصر، إلا أن إغلاق هذين البلدين أجوائهما أمام قطر أدى إلى تغيير مسير طائرات الخطوط الجوية القطرية لتعبر من ايران نحو العراق ثم الأردن ثم شمال أفريقيا.

وقال المسؤول الايراني: ان رحلات الخطوط الجوية القطرية المتجهة إلى وسط أوروبا وشمالها والأطلسي الشمالي كانت تعبر من البحرين نحو الكويت ثم العراق ثم تركيا ثم إلى شمال أوروبا، ومع اشتراك البحرين في فرض الحصار على قطر، أجبر الطيران القطري للعبور من سماء ايران نحو تركيا. وأضاف: ان الأجواء الايرانية تشهد يومياً عبور 955 طائرة، ومع فرض الحصار على قطر يتوقع إضافة 200 رحلة للخطوط الجوية القطرية، الأمر الذي يرفع من دخل البلاد.

من جانبه، أعلن رئيس اللجنة الزراعية بغرفة تجارة طهران، أن ايران لديها القدرة على تأمين المواد الغذائية للسوق القطرية. وأوضح كاوه زركران، في حديث لوكالة أنباء فارس، ان لدى ايران إمكانية توفير اللحوم الحمراء والألبان والبيض والفواكه والخضروات، ما يمكنها بسهولة تصدير المنتجات المحلية الى قطر. ولفت الى أن قطر استوردت مواد غذائية من السعودية بقيمة 526 مليون دولار، و677 مليون دولار من الإمارات في عام 2015.

من جهته، اعتبر رئيس إتحاد الصادرات الإيرانية، ان قطع علاقات دول الخليج الفارسي مع قطر يشكل فرصة إستثنائية للاقتصاد الايراني، مؤكداً ان السوق المتوقعة أمام ايران تقدر بـ4 إلى 5 مليارات دولار.

وصرح محمد لاهوتي، في حديث لوكالة مهر للأنباء، ان مقاطعة عدد من الدول العربية لدولة قطر يفتح أبواباً إستثنائية أمام الاقتصاد الايراني، مشيراً إلى أن قطر إحدى أغنى الدول في المنطقة وتلعب دوراً هاماً في العالم العربي. وأوضح لاهوتي ان قطر كانت تستورد مواد غذائية بما يقارب من 4 إلى 5 مليارات دولار من السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمقاطعة التي أعلنتها الأخيرتين ضد قطر ستدفع الدوحة للبحث عن البديل، مؤكداً ان ايران جاهزة لتلبية حاجات قطر الغذائية عن طريق المرافئ الجنوبية لها.

ونوه رئيس اتحاد الصادرات الإيرانية إلى أن القرب الجغرافي بين قطر وايران يمكن أن تخلق فرص جديدة لتحسين الأوضاع عن طريق دعم الحكومة الايرانية وضبط أسعار البضائع لتنافس في الأسواق الأجنبية.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنت، فجر الاثنين، قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر. وكذلك أعلنت الرياض إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع الطائرات والسفن والمركبات القطرية من عبور الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية.