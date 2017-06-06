ذكر الإتحاد العالمي للصلب، في تقرير له، ان ايران تحتل المركز الـ14 عالمياً في إنتاج الصلب بعد الصين واليابان والهند وأمريكا وروسيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وتركيا والبرازيل وايطاليا وتايوان وأوكرانيا والمكسيك.

وأعلن الاتحاد، في تقريره الأخير، ان ايران أنتجت خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 أكثر من 6 ملايين طن. وذكر التقرير ان إنتاج ايران من الصلب شهد نمواً بنسبة 14 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016، حيث بلغ الإنتاج 5 ملايين و570 ألف طن، بينما بلغ الآن 6 ملايين و369 ألف طن.

وأشار التقرير الى أن إنتاج 67 عضواً في هذا الاتحاد بلغ خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017، 550 ملايين و841 ألف طن أي بنسبة نمو 2ر5 مقارنة بالمدة ذاتها من عام 2016. ونوه التقرير الى أن ايران أنتجت في شهر أبريل من هذا العام 735 ألف طن من الصلب، حيث شهد الإنتاج نمواً في هذا الشهر بنسبة 15 بالمئة مقارنة بالعام 2016.