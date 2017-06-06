* التعاون بين روسيا وإيران يتم ضمن اطار الاستراتيجية المشتركة لمواجهة الارهاب في المنطقة * داعش سيعمل على نقل جغرافية عملياته في سوريا والعراق الى مناطق أخرى جديدة

أعلن امين المجلس الاعلى للامن القومي الاميرال علي شمخاني، الثلاثاء، ان التحالف بين ايران وروسيا وسوريا والعراق وحزب الله ليس مرحلياً أو مقطعياً، واكد ان الارهاب هو على رأس قائمة المخاطر التي تهدد العالم.

وقال شمخاني في تصريحات صحفية؛ أن العلاقات بين إيران وروسيا دخلت مرحلة جديدة خلال العامين الماضيين وخاصة بعد إلغاء العقوبات، فيما التعاون في سوريا فتح أبوابا جديدة للتعاون العسكري بين البلدين وعزز قدرة روسيا على المناورة في المنطقة.

وحول العلاقات الإيرانية الروسية اعتبر شمخاني أن العلاقات بين الطرفين استراتيجية وإن التواصل بينهما يتم على مستويات عليا، منوها الى إن ايران تختلف عن دول المنطقة التي تشتري الأسلحة الأمريكية وتخزنها، اذ تشتري ايران السلاح الذي تحتاجه وتنتج القسم الأعظم من السلاح الذي تحتاجه.

ولفت شمخاني الى أن التعاون بين روسيا وإيران يتم ضمن اطار الاستراتيجية المشتركة لمواجهة الارهاب في المنطقة، وإنه يعود بالنفع على الجانبين.

وحول وجود هواجس تجاه التعاون العسكري بين ايران وروسيا، نفى شمخاني وجود هواجس تجاه المناورات العسكرية التي تتم بهدف معين وبتنسيق تام بين مختلف الاطراف ، مضيفاً: لكننا نشعر بالقلق تجاه المناورات التي تقوم بها بعض الدول والتي تتعارض مع أمن المنطقة.

وأشار شمخاني في جانب آخر من تصريحاته الى الدول التي تدعم تنظيم داعش والجماعات الارهابية الأخرى بالسلاح والمال والمعلومات ، وقال: ان هذه الدول تعمل على إصدار قرارات دولية لدعم الارهابيين والحيلولة دون ايجاد حلول سياسية للازمات الحالية في سوريا واليمن.

وأشار شمخاني الى إنهيار تنظيم داعش الارهابي خلال العامين الأخرين مؤكداً: داعش فقد الكثير من المناطق التي كان يستولي عليها في العراق وسوريا، ولكن ذلك لا يعني تقليص حجم التهديد الارهابي .

وأضاف: كما ان داعش سيعمل على نقل جغرافية عملياته في سوريا والعراق الى مناطق أخرى جديدة، وان تهديداته ستتحول من عسكرية تحتل الاراضي الى تهديدات أمنية ارهابية . ولذلك لابد من الاهتمام بتغيير المعادلات الاستراتيجية والأمنية للحفاظ على وحدة التحالف، حيث انه إذا تم القضاء على الجماعات الارهابية فان محاربة الافكار الارهابية تتطلب استراتيجية أخرى من اجل استئصال هذا الفكر الارهابي الذي يعمل كغدة سرطانية واجتتاث جذورها واصلاح الافكار المنحرفة والمتطرفة.

وتابع: ان سياسة ايران المبدئية ومنذ انتصار الثورة الاسلامية هي الاستقلال وعدم الخضوع للقوى العالمية ، وان التعاون الاستراتيجي مع روسيا لا يتنافى مع هذه الاستقلالية، ولكن هناك اهداف مشتركة يمكن تحقيقها في اطار التعاون الثنائي.

واستطرد؛ ان التعاون الاستراتيجي بين ايران وروسيا في سوريا عمل على تغيير المعادلات على الارض في الوقت الذي كانت فيه امريكا وعدد من الدول العربية وبواسطة الاموال تعمل على التشكيك بشرعية النظام والحكومة في سوريا. ولذلك فقد نجح التحالف الايراني الروسي في استقرار الاوضاع وتثبيت شرعية الحكومة القانونية في سوريا، ومهد لمباحثات آستانة التي حققت تقدماً بارزاً في العملية السياسية وأدت الى فصل المعارضة السورية المسلحة عن الجماعات الارهابية واقرار وقف اطلاق النار في بعض المناطق وخفض التوتر في مناطق أخرى.

واختتم شمخاني بالاشارة الى مستقبل التطورات في المنطقة من خلال وجود خطر انتشار الجماعات الارهابية والدور الامريكي السلبي والتحالف الغربي المصطنع في المنطقة، مؤكداً على ضرورة التوصل الى تحليل واقعي ومشترك للاحداث من أجل إتخاذ استراتيجية موحدة ومنسجمة لمكافحة الارهاب.