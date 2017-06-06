أعلن سفير الصين لدى طهران، بانغ سن، عن بلوغ حجم التبادل التجاري بين بكين وطهران 31 ملياراً و230 مليون دولار، وقال: ان قيمة السلع المستوردة من ايران بلغت 14 مليار دولار.

وفيما أشار الى العلاقات المتنامية بين الصين وايران، أضاف بانغ سن اليوم الثلاثاء: ان زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لطهران كانت ناجحة، كما ان وزير الدفاع ومساعد رئيس الوزراء الصينيين زارا ايران لمناقشة الإتفاقيات التي تمخضت عن هذه الزيارة.

ووصف بانغ سن الحضارة الايرانية بالعريقة، مشيراً بذلك الى أنها تقع على طريق الحرير، قائلاً: ان ايران من شركاء الصين المهمين، كما انها أكبر شريك تجاري للصين خلال السنوات الثمانية الماضية. وأوضح ان حجم استيراد الصين من النفط الايراني في عام 2016 بلغ 31 مليوناً و300 ألف طن، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 6ر17 في المئة عما كان عليه في العام الذي سبقه.

وأشار السفير الصيني الى مشاركة شركات بلاده في توسيع الحقول النفطية في ايران، وأضاف: ان التعاون مع ايران في حقلي آزادكان ويادآوران ساهم في زيادة إنتاج ايران من النفط بنسبة 200 ألف برميل يومياً. كما أشار الى فتح فرع لشركة (تشيري) الصينية لصناعة السيارات في ايران، مما أسهم في خلق 10 آلاف فرصة عمل.