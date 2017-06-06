ودعا رئيس هيئة إستثمار بابل نصر حمود العنزي، عند لقائه سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية في العراق ايرج مسجدي، الشركات الإيرانية المختلفة للاستثمار في المحافظة بمختلف القطاعات التي تحقق أعلى درجات الجدوى الاقتصادية للبلد.

العنزي استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة، مؤكداً أهمية العلاقات الوثيقة بين العراق وايران، لافتاً الى أن الهيئة تعمل جاهدة على تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لجذب الاستثمارات الدولية بهدف النهوض بالواقع الاقتصادي للمحافظة والعراق.

وكان العنزي قد أكد أن المحافظة تمتلك موقعاً استراتيجياً على مستوى العراق والعالم ويمكن أن تكون مركزاً صناعياً مهماً لشركات عالمية، مبيناً ان هذه الأهمية تنبع من الموقع بمحاذاة القناة الجافة التي تتواصل الدعوات لإنشائها والتي تربط قطبي العالم الغربي والشرقي عبر العراق الذي يعد أقصر الطرق للتواصل.

من جانبه، أكد السفير مسجدي رغبة الشركات الايرانية للاستثمار في العراق ومحافظة بابل على وجه الخصوص، لما تتمتع به من مزايا مختلفة تجعل منها بيئة جاذبة للعديد من الشركات الاستثمارية، مؤكداً متانة العلاقة بين البلدين .

ويأتي هذا اللقاء ضمن آليات عمل هيئة إستثمار بابل للترويج للاستثمار في المحافظة وجذب الشركات الاستثمارية الأجنبية.