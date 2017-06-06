أعلنت منظمة الطرق أن حجم نقل السلع (الترانزيت) في إيران خلال الشهرين الأوليين من العام الإيراني الجاري (بدأ 20 مارس/ آذار 2017) سجل نمواً بنسبة 6ر8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيانات، تم نقل نحو مليون و440 ألف طن من السلع عبر 22 من الحدود البرية و10 من الحدود البحرية، مسجلاً نمواً بنسبة نحو 9%. وتشكل المواد النفطية نحو مليون و81 ألف طن من السلع والمواد غير النفطية نحو 357 ألف طن منها .

ويشكل ميناءي الشهيد رجائي وبندرعباس نحو 35% من إجمالي النشاطات المعنية بالترانزيت في إيران بنقلهما 500 ألف طن من السلع تليهما حدود برويزخان بحصة 15% وبازركان بحصة 12%. وأهم السلع التي تم نقلها خلال هذه الفترة هو المازوت ثم الأرز والقطن على التوالي. وبحسب المعطيات، تحتل محافظة هرمزكان (جنوب إيران) المركز الأول في مجال الترانزيت من خلال نقل أكثر من 664 مليون كيلوغرام، ثم محافظة كرمانشاه (غرب البلاد) وآذربايجان الغربية (شمال غربي إيران).