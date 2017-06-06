اعتبر المساعد الخاص لرئیس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولیة حسین امیر عبداللهیان، صون العلاقات المنطقیة والممتازة وتعزیز اواصر الصداقة والتعاون مع الجوار، من السیاسات المبدئیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

وكتب امیر عبداللهیان في صفحته الشخصیة على موقع التواصل الاجتماعي'تلیغرام'، حول قطع العلاقات بین عدد من الدول العربیة وبین قطر: ان الدول الست في مجلس التعاون بالخلیج الفارسي لم ترتبط بعلاقات وحدة حقیقیة في اي وقت من الاوقات.

واضاف، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة سعت على الدوام لتكون علاقاتها مع الدول الجارة ومنها العربیة في الساحل الجنوبي للخلیج الفارسي في افضل واحسن حالاتها وبطبیعة الحال فإن التدخلات الاجنبیة والاستنتاجات الخاطئة لبعض الاطراف المقابلة قد خلقت مشاكل احیانا.

واعرب عن اسفه لأن السیاسات ذات الطابع القبلي والطائفي ودبلوماسیة الدولار ومخططات تصدیر الفكر الوهابي من قبل السعودیة وبعض حلفائها القلائل الى العالم عرّضت المنطقة والعالم الاسلامي لمخاطر النزاعات والتطرف والارهاب التكفیري.

ووصف حكام السعودیة بانهم قد اصیبوا بـ 'صداع سیاسي شدید' وباتوا عاجزین عن حل مشاكلهم في مجلس التعاون بل اصبحوا هم انفسهم جزءً من المشكلة الأساسیة في المنطقة.

واضاف امیر عبداللهیان، ان المسؤولین السعودیین باعتمادهم الخاطئ على الاجانب، یتصورون بأنهم یمكنهم عبر قطع العلاقات الدبلوماسیة وممارسة ضغوط عسكریة وامنیة والوعود بمنح الدولارات النفطیة وشن هجمات عسكریة على الجوار ورفع الروح المعنویة لرعایة الارهاب في المنطقة، قیادة العالمین العربي والاسلامي وحل وتسویة القضایا لصالح الولید المشوه الناتج عن التحالف السیاسي - الامني بین تل ابیب والریاض.

وقال، ان السعودیة في هذا السیاق، لا تعیر ای قیمة للبلدان العربیة المطلة على الساحل الجنوبي للخلیج الفارسي (حلفاؤها على الظاهر).

واضاف، لقد نبهنا السعودیة وبعض البلدان الداعمة للارهاب من قبل بان هذه السیاسة تهدد امن الجمیع وانها لن تثمر سوى عن تأجیج التفرقة والخلاف في المنطقة.

واكد عبداللهیان ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تشدد على الدوام على سیاستها المبدئیة القائمة على ضرورة صون الامن الجماعي الاقلیمي دون اي تدخلات اجنبیة، واضاف، ان طهران تعارض بقوة السیاسات المتغطرسة والمثیرة للتوترات والراعیة للارهاب من اي بلد كان.

وقال، ان ایران تعتبر طریق الحل لمشاكل المنطقة یتمثل في التخلي عن استخدام الارهاب كأداة واعتماد الحوار المباشر المترافق مع الاحترام المتبادل.