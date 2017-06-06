  • الثلاثاء ١١ رمضان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , يونيو 06, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 195158 تاريخ النشر: حزيران 06, 2017 الوقت: 17:07 الاقسام: دوليات  
إطلاق سراح رهينة فرنسي في مدغشقر

إطلاق سراح رهينة فرنسي في مدغشقر

أعلن ائتلاف الجالية الفرنسية من أصل هندي والمقيمة في مدغشقر، إطلاق سراح الفرنسي "يانيش إسماعيل" البالغ من العمر 26 عاما، الذي تم اختطافه منذ 23 يوما في العاصمة "أنتاناناريفو".

وقال الائتلاف حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" يوم الثلاثاء: إن عشرات الملثمين والمسلحين ببنادق كلاشينكوف والمسدسات، اختطفوا الرهينة الفرنسي من داخل مقابر للمسلمين بالعاصمة أنتاناناريفو، وذلك في 14 مايو الماضي، مشيرا إلى مقتل حارسه الشخصي برصاصتين خلال عملية الإختطاف. ومن ثم تم الإفراح عنه بعد 23 يوما.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0630 sec