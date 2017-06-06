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|رقم الخبر: 195158
|تاريخ النشر: حزيران 06, 2017
|الوقت: 17:07
|الاقسام: دوليات
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إطلاق سراح رهينة فرنسي في مدغشقر
أعلن ائتلاف الجالية الفرنسية من أصل هندي والمقيمة في مدغشقر، إطلاق سراح الفرنسي "يانيش إسماعيل" البالغ من العمر 26 عاما، الذي تم اختطافه منذ 23 يوما في العاصمة "أنتاناناريفو".
وقال الائتلاف حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" يوم الثلاثاء: إن عشرات الملثمين والمسلحين ببنادق كلاشينكوف والمسدسات، اختطفوا الرهينة الفرنسي من داخل مقابر للمسلمين بالعاصمة أنتاناناريفو، وذلك في 14 مايو الماضي، مشيرا إلى مقتل حارسه الشخصي برصاصتين خلال عملية الإختطاف. ومن ثم تم الإفراح عنه بعد 23 يوما.
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