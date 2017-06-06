إطلاق سراح رهينة فرنسي في مدغشقر أعلن ائتلاف الجالية الفرنسية من أصل هندي والمقيمة في مدغشقر، إطلاق سراح الفرنسي "يانيش إسماعيل" البالغ من العمر 26 عاما، الذي تم اختطافه منذ 23 يوما في العاصمة "أنتاناناريفو".