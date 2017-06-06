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رقم الخبر: 195157 تاريخ النشر: حزيران 06, 2017 الوقت: 17:07 الاقسام: دوليات  
نواب فلبينيون يطالبون بإلغاء أحكام دوتيرتي العرفية

نواب فلبينيون يطالبون بإلغاء أحكام دوتيرتي العرفية

طالبت مجموعة من النواب الفلبينيين المعارضين، المحكمة العليا في البلاد بإلغاء الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس رودريجو دوترتي، لمحاربة المسلحين المتطرفين.

 وفي إلتماس من 31 صفحة، قال 6 سياسيين من أعضاء مجلس النواب الفلبيني: إن إعلان الأحكام العرفية ليس له أساس واقعي كافٍ، بل وينطوي على أخطاء قاتلة وأكاذيب. وجاء في الإلتماس أن الحقائق المزعومة المتضمنة في إعلان الأحكام العرفية، وتقرير الرئيس الذي يبرّر فرضها وتعليق امتياز حق الفرد في المثول أمام القضاء.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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