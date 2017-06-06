وذكر مصدر رسمي مالى أن وزراء خارجية مجموعة دول الساحل قرروا، خلال اجتماع عقدوه في العاصمة المالية باماكو، تشكيل قوة مشتركة مكونة من 10 آلاف جندي لتأمين الحدود. وقال وزير الشؤون الخارجية المالي: إن القوة المشتركة ستتولى تأمين الحدود، خصوصا بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، كما ستعني بمحاربة تهريب المخدرات، والإتجار بالبشر.