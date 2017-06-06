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رقم الخبر: 195156 تاريخ النشر: حزيران 06, 2017 الوقت: 17:06 الاقسام: دوليات  
دول الساحل الأفريقي تعلن عن قوة مشتركة

دول الساحل الأفريقي تعلن عن قوة مشتركة

قررت مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس "موريتانيا ومالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو" تشكيل قوة من 10 آلاف جندي لتأمين الحدود ومواجهة الإرهاب.

 وذكر مصدر رسمي مالى أن وزراء خارجية مجموعة دول الساحل قرروا، خلال اجتماع عقدوه في العاصمة المالية باماكو، تشكيل قوة مشتركة مكونة من 10 آلاف جندي لتأمين الحدود. وقال وزير الشؤون الخارجية المالي: إن القوة المشتركة ستتولى تأمين الحدود، خصوصا بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، كما ستعني بمحاربة تهريب المخدرات، والإتجار بالبشر.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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