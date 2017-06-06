صرّح وزير الخارجية البريطاني "بوريس جونسون" يوم الثلاثاء: إن بريطانيا عليها العمل مع دول أخرى لقطع تمويل الإرهاب سواء كان ذلك يتم بعلم الحكومات أم لا.

وردا على سؤال لصحفي عن تقرير حكومي قالت وسائل إعلام محلية إنه يركز على دور السعودية في تمويل الإرهاب قال جونسون: إن لا يمكنه التعليق على وثيقة سرية.

ولكنه أضاف "أعتقد أنك تثير نقطة مهمة عن... دور دول أو حكومات أخرى في تمويل، سوءا بعلم أو بجهل، لجماعات... مسؤولة عن الإرهاب وفي تمويل مساجد تثير جميع أشكال الكراهية.

"نحتاج بالتأكيد للتركيز على ذلك. ولكن يجب ألا يبرئ ذلك بأي شكل من الأشكال من قاموا بذلك، المجرمون، الحثالة المسؤولون عن الأعمال الإرهابية في بلادنا".

في سياق آخر رد عمدة لندن صادق خان على الانتقادات المتكررة التي وجهها له الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قائلا: إن البعض يتغذى من الخلاف والانقسام، ولن ندع دونالد ترمب يزرع الانقسام في مجتمعاتنا.

وكان خان يتحدث لـ لهيئة الإذاعة البريطانية ردا على اتهام ترمب له بالاستخفاف بالتهديد الإرهابي.

وفي تصريح آخر لشبكة سكاي نيوز قال خان: ليس لدي وقت للرد على تغريدات دونالد ترمب، مضيفا: الحق أن لدي أمورا أفضل وأكثر أهمية أهتم بها.

وجدّد ترمب الاثنين انتقاداته لصادق خان للمرة الثانية في الـ 48 ساعة التي تلت الهجوم بالعاصمة البريطانية، حيث قال: عذر مثير للشفقة من رئيس بلدية لندن صادق خان الذي اضطر لإيجاد تفسير سريع لتصريحه (لا داعي للقلق) إن وسائل الإعلام التقليدية تعمل جاهدة لتسويق هذه الرواية.

وأشار أول عمدة مسلم للعاصمة البريطانية بتصريحه هذا إلى وجود أعداد كبرى من الشرطة في لندن.

وصرّح خان لهيئة الإذاعة البريطانية الأحد غداة هجمات لندن "سترون انتشارا معززا للشرطة اليوم، بما يشمل عناصر شرطة مسلحين وآخرين في بزات" داعيا إلى الهدوء. وقال "ليس هناك من داع للقلق إزاء هذا الأمر".

وسارع ترمب إلى اتهام رئيس بلدية لندن بالتقليل من شأن التهديد الإرهابي. وكتب في تغريدة "قتل سبعة على الأقل وأصيب 48 آخرون في هجوم إرهابي، ورئيس بلدية لندن يقول لا داعي للقلق".

* لا إلغاء لزيارة ترامب إلى لندن

من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني "بوريس جونسون" يوم الثلاثاء، إنه لا يوجد سبب لإلغاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا بعد انتقاده طريقة تعامل رئيس بلدية لندن صادق خان مع الهجوم الدامي عند جسر لندن.

وهاجم ترامب خان على تويتر واتهمه بأنه يطلق "عذرا مثيرا للشفقة" لقوله إنه يتعين على سكان لندن ألا يقلقوا من رؤية مزيد من عناصر الشرطة في الشوارع العاصمة في أعقاب الهجوم الذي قتل سبعة أشخاص.

وقال جونسون في مقابلة مع راديو هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية ردا على سؤال عما إذا كان يجب إلغاء زيارة ترامب إن خان كان: "محقا تماما فيما قاله لأنه أراد طمأنة سكان مدينته بشأن وجود رجال شرطة مسلحين في الشوارع.

وأضاف: صدرت الدعوة وتم قبولها ولا أرى سببا لتغيير ذلك. أما فيما يتعلق بما قاله صادق خان عن طمأنة سكان لندن اعتقد أنه محق تماما فيما قاله.