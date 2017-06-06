تمكنت شرطة مدينة ملبورن الأسترالية، مساء يوم الاثنين، من القضاء على مسلح قتل شخصا واحتجز رهينة.

وأوضح بيان لشرطة ولاية فيكتوريا أن عناصرها وصلوا إلى مبنى مفروشات في حي برايتون بعد ورود أنباء عن إطلاق نار فيه، وعثروا عند مدخله جثة موظف (36عاما) مقتول بالرصاص.

وبعد دقائق معدودة، اتصلت امرأة بالشرطة، وأخبرتها عن احتجاز رهينة في المبنى، ثم طوقت الشرطة المحلية، بدعم من قوات العمليات الخاصة وفريق تفكيك الألغام، مكان الحادث وبدأت بإجلاء المواطنين منه.

وبعد مفاوضات استمرت لنحو ساعة، خرج رجل مسلح من المبنى وأطلق النار على عناصر الأمن.

وأكد البيان تصفية المهاجم بالرصاص، مضيفا أن 3 عناصر من القوات الخاصة تعرضوا لإصابات ونقل 2 منهم إلى مستشفى، وحياتهما ليست في خطر، وأنقذت الشرطة الرهينة، وهي امرأة في سن 36 عاما.

وتبين أن المعتدي رجل مسلم من أصول صومالية في الـ 29 عاما من عمره، ويدعى يعقوب خيري.

وكان خيري، حسب المعطيات الرسمية، معروفا للشرطة الأسترالية منذ العام 2007، حين حكم عليه بالسجن لمدة عامين، ووجهت إليه أكثر من 40 تهمة بالضلوع في أعمال سرقة ونهب.

وفي العام 2009، مثل خيري أمام القضاء ضمن المتهمين الـ5 بالتخطيط للهجوم المسلح على عسكريين في قاعدة "Holsworthy" بسيدني، لكن المحكمة برأته.

وفي أبريل 2012، اعتقلت الشرطة الرجل، بعد شروعه بنهب منزل تحت تأثير المخدرات واعتدائه بالضرب على 3 مقيمين، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات ونصف، غير أن القضاء أصدر لاحقا قرارا بالإفراج المبكر عنه.

وقد أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هجوم أمس، قائلا إنه بمثابة رد على مشاركة القوات الأسترالية في عمليات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم تورنبول، أن الشرطة في المرحلة الراهنة تعتبر الحادث عملا إرهابيا، داعيا مواطني بلاده إلى اليقظة.

من جهة أخرى تم إخلاء طائرة أسترالية بشكل طارئ يوم الثلاثاء، قبل إقلاعها من مطار مدينة البوري، إثر العثور على قصاصة ورقية في أحد مراحيضها تخبر بوجود عبوة ناسفة في الطائرة.

وقام عناصر الأمن بتفتيش الطائرة بشكل دقيق، بعد إجلاء جميع ركابها البالغ عددهم 42 شخصا، دون العثور على شيء.

ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان قولهم إنهم سمعوا أحدا ما يصرخ: "اتركوا أمتعتكم واخرجوا من الطائرة واهربوا"، ما دعا الركاب للقفز من الطائرة إلى المدرج مذعورين.

على صعيد آخر تمكنت الشرطة الأسترالية من تصفية رجل احتجز امرأة في شقة سكنية بإحدى ضواحي ملبورن الأسترالية، وذلك بعد العثور على جثة رجل آخر في مدخل البناية.

وتم تحرير المرأة بسلام لكن ثلاثة من رجال الشرطة أصيبوا أثناء القيام بمداهمة الشقة.