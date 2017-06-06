ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن طائرة مقاتلة روسية من طراز سوخوي (سو-27) اعترضت قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز (بي-52) على حدود روسيا فوق بحر البلطيق يوم الثلاثاء.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن الوزارة إن القاذفة الأمريكية كانت تحلق على الحدود الروسية لكن فوق مياه محايدة.

من جهته أعلن وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" أن انضمام الجبل الأسود إلى حلف الناتو مشروع جيوسياسي غربي لا يعزز أمن الحلف، إنما يقوض مبدأ ضمان الأمن المشترك في أوروبا.

وقال، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السلوفاكي ميروسلاف لايتشيك، في مدينة كالينينغراد الروسية، الثلاثاء 6 يونيو/حزيران: إن انضمام الجبل الأسود لا يعزز كذلك أمن هذا البلد لأن أحدا لم يهدد أمنه.

توعد روسي

الى ذلك أصبحت جمهورية الجبل الأسود العضو التاسع والعشرين في حلف شمال الأطلسي يوم الاثنينن وأشادت بها الولايات المتحدة لالتزامها بمسار الانضمام للتحالف العسكري الغربي على الرغم من معارضة روسيا.

وبينما كان رئيس وزراء الجبل الأسود دوسكو ماركوفيتش في واشنطن لحضور احتفال في وزارة الخارجية بمناسبة الانضمام توعدت روسيا بالرد على "المسار المعادي" الذي تتبعه الجبل الأسود ونددت "بالهستيريا المناهضة لروسيا" من جانب الجمهورية اليوغوسلافية السابقة.

وقال مسؤولون: إن ماركوفيتش التقى بعد المراسم بمايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض لكنه لم يجتمع مع الرئيس دونالد ترامب.

وأثار أول لقاء بين ماركوفيتش وترامب حالة من الصدمة والاندهاش الشهر الماضي عندما دفعه الرئيس الأمريكي جانبا في قمة لحلف الأطلسي طالب فيها أن يزيد الحلفاء من إنفاقهم الدفاعي لتخفيف العبء عن الولايات المتحدة.

وأبلغ ماركوفيتش بنس أن الجبل الأسود تستهدف الوفاء بهدف حلف الأطلسي المتعلق بإنفاق اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول 2024.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الجبل الأسود تتحمل "المسؤولية الكاملة" بعد الانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في 2014.

وأضافت الوزارة في بيان "في ضوء المسار المعادي الذي اختارته سلطات الجبل الأسود يحتفظ الجانب الروسي بحق اتخاذ إجراءات انتقامية على أساس متبادل. في السياسة تماما كما في الفيزياء لكل فعل رد فعل مضاد له الاتجاه".

وفي وزارة الخارجية الأمريكية أشاد وكيل الوزارة "توماس شانون" بالجبل الأسود قائلا: "يتعين الإشادة بها... لتأكيدها على حقها السيادي في اختيار تحالفاتها حتى في مواجهة الضغوط الخارجية المتضافرة.

ترامب يسعى لإعادة بناء العلاقات مع روسيا

من جهة أخرى قال وزير الخارجية الأمريكي "ريكس تيلرسون" يوم الثلاثاء: إن الرئيس دونالد ترامب أخبره أن الخلاف بشأن تحقيقات عن وجود صلات بين دائرته الداخلية وروسيا ينبغي ألا يقوض الجهود الأمريكية لإعادة بناء العلاقات مع موسكو.

وفي كلمة ألقاها في نيوزيلندا بعد زيارة استراليا أكد تيلرسون على التزام الولايات المتحدة تجاه منطقة آسيا والمحيط الهادي حيث عبر زعماء العالم عن تراجع الثقة في إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقات عالمية مهمة منذ تولي ترامب الرئاسة.

وفي الداخل تواجه إدارة ترامب أيضا تساؤلات بشأن صلتها بالحكومة الروسية. وقال تيلرسون إن ترامب طلب منه محاولة تحسين العلاقات مع روسيا بغض النظر عن كواليس السياسية الأمريكية.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان قلقا من أن تؤدي الأزمة السياسية الأمريكية للإطاحة بإدارة ترامب قال تيلرسون في مؤتمر صحفي في ويلنجتون "لا يمكنني التعليق على أي من هذا لأنني لا أمتلك أي معرفة مباشرة".

وأضاف بعد اجتماع مع رئيس وزراء نيوزلندا بيل إنجلش "كان الرئيس واضحا معي: لا تدع ما يحدث هنا في الساحة السياسية يمنعك من العمل الذي تريد فعله من أجل هذه العلاقة.. وكان واضحا تماما معي...أننا ينبغي أن نحرز تقدما. أنا لست متورط فعليا في أي من هذه الأمور".