أبلغ وزير النفط الايراني بيجن زنكنة، المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية علي كاردر، الأولوية التنفيذية لمشاريع القطاع النفطي للعام الايراني الجاري (ينتهي 20 مارس/ آذار 2018).

جاء ذلك في كتاب رسمي وجهه الوزير زنكنة للمدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية، والذي حددت عبره أولوية المشاريع النفطية في العام الجاري، وجاءت كالتالي:

- التركيز على إنتاج الحقول المشتركة والتأكيد على الإستخراج الأمثل وإنتاج 4 ملايين برميل نفط يومياً حتى 20 مارس/ آذار 2018 بهدف تحقيق رؤية 2021 الهادفة لرفع سقف الإنتاج الى 7ر4 مليون برميل يومياً.

- العمل على تحقيق رفع مستوى إنتاج مكثفات الغاز الى مليون برميل يومياً في إطار رؤية 2021، بالتركيز على الحقول المشتركة ورفع الإنتاج فيها الى 683 ألف برميل يومياً حتى 20 مارس/ آذار 2018.

- ترقية مكانة شركة النفط الوطنية الايرانية دولياً في عمليات المنبع للنفط والغاز بالعالم.

- العمل على إبرام وإنفاذ 10 عقود نفطية وغازية -في إطار نموذج العقود الجديد- والتأكيد على إمكانية توريد التقنية وترقية التكنولوجيا الوطنية بهدف زيادة عامل الاستخلاص.

- تنفيذ مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية الى 350 ألف برميل يومياً حتى 20 مارس/ آذار 2018 بحقول غرب كارون للنفط الخام المشتركة (آزادكان الشمالي والجنوبي ويادآوران وياران الشمالي والجنوبي).

- إنفاذ مشروع إستكمال الطاقة الإنتاجية وتدشين المراحل 13 و14 و22 و23 و24 بحقل بارس وإنتاج 620 مليون مترمكعب من الغاز الغني حتى مارس/ آذار 2018.

- تنفيذ مبادرة دعم مشاريع النفع العام بـ5ر3 تريليون ريال (الدولار=32440 ريال) في المناطق النفطية والغازية والمحرومة في البلاد.

في سياق آخر، نفى وزير النفط تجميد أرصدة شركة النفط الوطنية الايرانية في إمارة دبي وسلطنة عمان. وأوضح الوزير زنكنة، في حديث لوكالة أنباء فارس، أن شركة النفط الوطنية ليس لديها أية أرصدة مجمدة حتى في إمارة دبي وسلطنة عمان.

من جهة ثانية وحول موضوع تجميد أرصدة النقد الأجنبي للشركات البتروكيماوية الايرانية في الصين، بيّن زنكنة أن الموضوع قيد المتابعة ونوقش أثناء زيارة وزير الاقتصاد والمالية علي طيب نيا الى الصين، لافتاً الى أن المشكلة تكمن بالتحويلات البنكية والأمر لا يتعلق بإيران، بل بالشفافية المالية ومجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

إلى ذلك، تضع شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية (NITC) اللمسات الأخيرة على خطتها لشراء عدد من ناقلات النفط العملاقة لأول مرة منذ رفع العقوبات عن إيران العام الماضي، وذلك في إطار سعي طهران إلى تحديث أسطولها الحالي.

وأوضح المدير الإداري للشركة المملوكة للحكومة، سيروس كيان ارثي، ان أي عقود جديدة ستوقعها الحكومة ستكون بشأن ناقلات تحل محل الناقلات الحالية، وليس من أجل إضافة أخرى جديدة. وأضاف كيان ارثي: ن سعر بناء الناقلات النفطية الجديدة يستقر حالياً عند أدنى مستوياته، لذلك يعتبر الوقتت الحالي هو أفضل وقت لتجديد الأسطول الإيراني.

وتعتبر شركة (NITC) واحدة من أكبر شركات ناقلات النفط في العالم، حيث تمتلك أسطولاً مكوناً من 65 ناقلة تقترب قدرتها الاستيعابية من 5ر15 مليون طن من الوزن الساكن.