اعتبر النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري، اميركا بانها المصدر والمتهم الرئيس في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، مؤكدا بانه عليها العمل بمسؤولياتها الانسانية والقانونية وفقا لاتفاقية باريس.

وخلال مراسم منح الجائزة الوطنية للبيئة في دورتها الثانية عشرة التي اقيمت اليوم الثلاثاء صرح جهانغيري، انه للاسف ان الدولة الاكثر تسببا في ايجاد وانتشار غازات الاحتباس الحراري قام رئيسها في خطوة استعلائية وغير مدروسة بالتشكيك بهذه الاتفاقية (والخروج منها بذريعة حماية اميركا وشعبها) وقد نسي ان غازات الاحتباس الحراري المنبعثة في اميركا تهدد البشرية كلها ولو كان هنالك متهم رئيس في هذا الحدث فهي اميركا التي ينبغي ان تقوم بمسؤوليتها الانسانية والقانونية وفقا لاتفاقية باريس (لمكافحة التغير المناخي).

واكد بان عودة التوازن للبيئة العالمية تستلزم العمل وبذل الجهود الجادة من قبل جميع الدول والقطاعات المختلفة لاعضاء المجتمع العالمي واضاف، ان المجتمع العالمي لا يمكنه ان يرى الاجحاف بحق البيئة وان لا يكترث ازاء تعريض حياة البشرية للمخاطر.

واضاف، ان حفظ البيئة في القرن الحادي والعشرين يعد بالتاكيد واحدة من اكثر القضايا الاساسية التي يواجهها المجتمع العالمي، فالبيئة ليست قضية كمالية بل حقيقية وعامة لا يمكن المرور منها مرور الكرام.

واوضح بأن مشاكل بيئية جادة قد حدثت مثل الغبار والاتربة العالقة وجفاف بحيرة ارومية وهور العظيم وسائر المستنقعات وتلوث الجو في المدن الكبيرة وانتشار الامراض المستعصية في البلاد والتي يعود السبب فيها الى القضايا البيئية.

واشار الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحياء بحيرة ارومية من جديد، حيث تمت الى حد كبير ازالة الخطر الذي كان يهدد البحيرة بالجفاف، معربا عن امله بان تتحول هذه البحيرة في ظل البرامج القادمة الى مركز مهم للتنمية والحيوية والامل.

كما نوه الى مسالة هور العظيم في محافظة خوزستان وخطر الجفاف الذي كان يهدده، الا ان جهود وزارة الطاقة ومنظمة الحفاظ على البيئة اثمرت عن احياء 80 بالمائة منه ليتحول الى مركز للحيوية والنشاط.

وتابع النائب الاول لرئيس الجمهورية انه وفيما يتعلق بتلوث الجو في المدن الكبيرة فقد تم التركيز بحساسية على الملوثات الرئيسية، وان احد اهم الاجراءات تمثل باستخدام وقود الغاز بدلا من المازوت في محطات الطاقة ولقد اصبح الغاز الان وقود جميع المحطات الرئيسية في البلاد تقريبا.

وحول تطوير النقل العام في المدن لفت الى ان مجلس الاقتصاد في البلاد خصص خلال احد اجتماعاته الاخيرة 2 مليار دولار لتوفير الفي عربة قطار لمترو الانفاق في طهران والمدن الكبيرة لرفع مستوى استيعابها.

واعتبر جهانغيري ان القسم الرئيس للاتربة والغبار العالق في الجو مصدرها خارج البلاد وقال، انه على وزارة الخارجية ومنظمة الحفاظ على البيئة الدخول في دبلوماسية جادة ومتابعة هذه القضية.

كما اكد بان الحكومة اتخذت اجراءات جادة لمعالجة المصادر الداخلية للاتربة والغبار العالق في الجو، وقال انه تم اتخاذ اجراءات جيدة بشان نهر كارون والمستنقعات ونهر زايندة رود.

واعتبر ان من التوجهات المستقبلية للبلاد هو تحسين الطاقة واضاف، ان تحسين الطاقة هو التزام وطني ودولي وكذلك التزام عقلاني في البلاد، وليس من الانصاف والعدالة ان تذهب كل هذه المصادر هدرا وتدمر البيئة، لذا فان تحسين الطاقة يعد من الاولويات الرئيسية للحكومة القادمة.

وتم في ختام هذه المراسم تقدير الفائزين في الدورة الثانية عشرة للجائزة الوطنية للبيئة.