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رقم الخبر: 195149 تاريخ النشر: حزيران 06, 2017 الوقت: 16:17 الاقسام: محليات  
قاضي عسكر: حصلنا على ضمانات من السعودية بإقامة حج آمن

قاضي عسكر: حصلنا على ضمانات من السعودية بإقامة حج آمن

اكد مندوب قائد الثورة ورئيس بعثة الحج الايرانية علي قاضي عسكر انه تم الحصول على ضمانات من السعوديين بإقامة مناسك الحج خلال العام الجاري بامن وعزة.

واشار قاضي عسكر، في تصريح لفارس يوم الثلاثاء، الى كارثة الحجاج في عام 2015 وتكريم ذكرى شهداء المسجد الحرام ومنى، معتبرا ان هذه الحادثة ادت الى اعاقة الحجاج الايرانيين عن المشاركة في فريضة الحج خلال العام الماضي خلافا لأمر الله تعالى وجهود ايران.

واضاف، انه لم يتم الحصول على الضمانات اللازمة من الجانب السعودي لذلك لم يشارك الايرانيون في مناسك حج العام الماضي.

ولفت الى ان الضمانات اللازمة في اداء مناسك الحج بعزة وامن تم اعدادها في مذكرة تفاهم وقع عليها وزير الشؤون الحج السعودي، موضحا لو ان اي مخاطر احتمالية قد برزت وان كانت بنسبة ضئيلة لما كنا نوافق على مشاركة حجاجنا.   

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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