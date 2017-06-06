دعا لاريجاني لجنة المجالس والشؤون الداخلية في مجلس الشورى الاسلامي ومركز الابحاث ووزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور لعقد اجتماعات مكثفة لتذليل العقبات القائمة امام اجراء الانتخابات القادمة في البلاد بصورة آلية.

وفي تصريح له خلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي اليوم الثلاثاء، وبعد ان قدم وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي تقريرا حول مسيرة اجراء الانتخابات، قدم لاريجاني الشكر والتقدير لوزير الداخلية والمعنيين في الوزارة وكذلك مجلس صيانة الدستور لجهودهم الدؤوبة لاجراء الانتخابات في البلاد.

ونوه رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى الصفوف الطويلة للمواطنين الذين كانوا ينتظرون لساعات دورهم للادلاء بصوتهم في الانتخابات في حين يصرح القانون بضرورة اجراءات الانتخابات بصورة آلية لتوفير الوقت على المواطنين، الا ان ذلك لم يجر الا في بعض الدوائر الانتخابية.

واضاف، انه بناء على ذلك فانني اعتقد بضرورة ان تعقد لجنة المجالس والشؤون الداخلية في مجلس الشورى بدعم من مركز الابحاث ووزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور اجتماعات مكثفة لحل هذه القضية من اجل ان تجرى الانتخابات القادمة بصورة آلية لتوفير الراحة للمواطنين والحيلولة دون انتظارهم في صفوف طويلة.

من جانبه، اشاد وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي بالمشاركة القصوى للشعب في الانتخابات الاخيرة واعتبرها انها دفعت بالمعادلات الاقليمية والدولية لصالح النظام والبلاد.

وقال رحماني فضلي، في كلمة القاها خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الثلاثاء، ان الرسالة الاهم للحضور الملحمي للشعب في الانتخابات تقوم على العقيدة الراسخة بمبادئ الثورة.

واضاف، ان وزارة الداخلية باعتبارها المسؤولة عن اقامة الانتخابات استطاعت من خلال الاقتداء بالتوجيهات الرائعة لقائد الثورة وفي اطار القوانين والمبادئ المهمة كالتمسك بالقوانين والاهتمام بها بغض النظر عن ماهيتها، في اقامة انتخابات نزيهة ضمن اجواء آمنة وحيادية والحفاظ على اصوات الشعب والتمهيد للمشاركة القصوى والتعاون والتنسيق الكامل مع مجلس صيانة الدستور ولجنة الرقابة البرلمانية.

واعتبر وزير الداخلية الايراني ان الانتخابات قد اقيمت في ظروف كانت البلاد بحاجة ماسة الى المشاركة القصوى اكثر من اي وقت مضى وذلك على خلفية التطورات الجارية على صعد السياسة الخارجية والامن القومي والشؤون الداخلية.